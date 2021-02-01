Внутренние войны в Офисе Зеленского: кто против кого воюет

Telegram-каналы сообщают о внутренних войнах в Офисе президента. Действительно ли они есть? Кто против кого может воевать? Чем это может закончиться? "Комментарии" узнали ответы.

Войны на Банковой. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Речь о группах влияния, которые формируются вокруг Сергея Шефира, Андрея Ермака, Кирилла Тимошенко"

По словам эксперта ОО "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко, войны в Офисе президента – постоянная ситуация.

"По аналогии, как воюют башни Кремля. Так и у нас – только воюют этажи и кабинеты здания на Банковой. Война идет, прежде всего, за влияние на Зеленского. Мы понимаем, что нынешний президент не является человеком, имеющим такие необходимые компетенции для руководителя, как умение подбирать и расставлять кадры. К тому же, у него нет стратегического мышления. Есть определенные коммуникативные навыки. А потому идет борьба за его уши. Кто нашепчет", — поясняет аналитик.

Виктор Бобыренко считает, что воевать могут все против всех.

"Мы не говорим о Мендель или Подоляке, которые занимаются созданием позитивного имиджа президента. Речь о группах влияния, которые формируются вокруг Сергея Шефира, Андрея Ермака, Кирилла Тимошенко, — поясняет эксперт. — Известно, что Шефир не раз встречался с Ахметовым... Многие в ОП борются за ресурсы, получая мзду от этих ресурсов. Пробивается, к примеру определенная строка в бюджете. На то же Большое строительство. И потом тот, кто ее пробил, смотрит чтобы "правильно" провели тендер, чтобы выиграли определенные люди. После чего получает, допустим, 15-20% "отката" от общей суммы. Говорят, что Тимошенко на этом хорошо имеет... Другие, возможно, тоже хотят приобщиться".

Еще один повод для внутренних войн – кадровые назначение.

"Кто-то в свое время пролоббировал для Ахметова в премьеры Шмыгаля. Кто-то — ключевых министров для тех, кому они важны. Мы понимаем, что олигархам не важны министерство культуры или образования. А вот за Минэкономики, Минэнергетики – всегда борьба… Люди рангом поменьше лоббируют расходы в программе социально-экономического развития. Это — 7 млрд грн, которые могут разъехаться по округам. И депутаты бегают в ОП, требуют за свои голоса некие "печеньки". А на округах уже получают долю", — поясняет Виктор Бобыренко.

Бывают, по его словам, и временные союзы. Такие себе "качели", соглашения о ненападении.

"К примеру, кто-то в ОП кому-то говорит – это ваша тема, я ее не трогаю, а это – моя, вы не лезете в нее… Но может появиться третья тема, на которую захотят "сесть" оба. И — понеслась! При этом открыто ругаться вроде как нельзя. Это бьет по имиджу ОП, по имиджу Зеленского. Потому для оговоров и подстав нередко используют анонимные Telegram-каналы. По сути же, на всех уровнях идет битва за ресурс, грабеж страны", — подчеркивает аналитик.

"Конфликты за ресурсы и попытки свалить вину друг на друга будут лишь нарастать"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий отмечает: "В крупных организациях, причастных к большой власти и деньгам, всегда существуют противоречия и конфликты. Тем более существуют они в организациях, объединенных не идеологически, а на сугубо карьеристской или меркантильной основе. Мы уже видели, какие острые конфликты были между Богданом и Ермаком, Ермаком и его замом, внутри СБУ, внутри фракции "Слуги народа". И всё это происходило в момент, так сказать, восхождения".

Сейчас, по словам эксперта, тенденции несколько другие. Поэтому, вероятно, конфликты за ресурсы и попытки свалить вину друг на друга будут лишь нарастать.

"Конфликты идут не только внутри ОП, но и вокруг… Ми видим однозначную мобилизацию всех людей Коломойского против сотрудничества Украины с Западом. Очевидно, в этом с ними солидарны пророссийские деятели. Атака будет идти именно на сотрудничество Украины с Западом в целом и США в частности, — прогнозирует Александр Палий. – Ми видим попытки Медведчука хаотизировать до крайней степени экономику, подорвать оборонную политику. То есть, нарастает борьба между интересами Зеленского как президента Украины — и сторонниками России и олигархата".

И всё это, подчеркивает политэксперт, так или иначе цепляет Офис президента и его внутренние течения...

Напомним, Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО повлияет на войну в Донбассе.

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