Внутренние войны в Офисе Зеленского: кто против кого воюет

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Таисия Ерохина
Telegram-каналы сообщают о внутренних войнах в
Офисе президента. Действительно ли они есть? Кто против кого может воевать? Чем
это может закончиться? "Комментарии" узнали ответы.
Войны на Банковой. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
По словам эксперта ОО "Бюро анализа
политики" Виктора Бобыренко, войны в Офисе президента – постоянная
ситуация.
"По аналогии, как воюют башни Кремля. Так и у
нас – только воюют этажи и кабинеты здания на Банковой. Война идет, прежде
всего, за влияние на Зеленского. Мы понимаем, что нынешний президент не
является человеком, имеющим такие необходимые компетенции для руководителя, как
умение подбирать и расставлять кадры. К тому же, у него нет стратегического
мышления. Есть определенные коммуникативные навыки. А потому идет борьба за его
уши. Кто нашепчет", — поясняет аналитик.
Виктор Бобыренко считает, что воевать могут
все против всех.
"Мы не говорим о Мендель или Подоляке, которые
занимаются созданием позитивного имиджа президента. Речь о группах влияния,
которые формируются вокруг Сергея Шефира, Андрея Ермака, Кирилла Тимошенко, —
поясняет эксперт. — Известно, что Шефир не раз встречался с Ахметовым... Многие
в ОП борются за ресурсы, получая мзду от этих ресурсов. Пробивается, к примеру
определенная строка в бюджете. На то же Большое строительство. И потом тот, кто
ее пробил, смотрит чтобы "правильно" провели тендер, чтобы выиграли
определенные люди. После чего получает, допустим, 15-20% "отката" от общей
суммы. Говорят, что Тимошенко на этом хорошо имеет... Другие, возможно, тоже
хотят приобщиться".
Еще один повод для внутренних войн – кадровые
назначение.
"Кто-то в свое время пролоббировал для
Ахметова в премьеры Шмыгаля. Кто-то — ключевых министров для тех, кому они
важны. Мы понимаем, что олигархам не важны министерство культуры или
образования. А вот за Минэкономики, Минэнергетики – всегда борьба… Люди рангом
поменьше лоббируют расходы в программе социально-экономического развития. Это
— 7 млрд грн, которые могут разъехаться по округам. И депутаты бегают в ОП,
требуют за свои голоса некие "печеньки". А на округах уже получают долю", —
поясняет Виктор Бобыренко.
Бывают, по его словам, и временные союзы.
Такие себе "качели", соглашения о ненападении.
"К примеру, кто-то в ОП кому-то говорит – это
ваша тема, я ее не трогаю, а это – моя, вы не лезете в нее… Но может появиться
третья тема, на которую захотят "сесть" оба. И — понеслась! При этом открыто
ругаться вроде как нельзя. Это бьет по имиджу ОП, по имиджу Зеленского. Потому
для оговоров и подстав нередко используют анонимные Telegram-каналы. По сути
же, на всех уровнях идет битва за ресурс, грабеж страны", — подчеркивает
аналитик.
Политэксперт, кандидат политических наук
Александр Палий отмечает: "В крупных организациях, причастных к большой власти
и деньгам, всегда существуют противоречия и конфликты. Тем более существуют они
в организациях, объединенных не идеологически, а на сугубо карьеристской или
меркантильной основе. Мы уже видели, какие острые конфликты были между Богданом
и Ермаком, Ермаком и его замом, внутри СБУ, внутри фракции "Слуги
народа". И всё это происходило в момент, так сказать, восхождения".
Сейчас, по словам эксперта, тенденции
несколько другие. Поэтому, вероятно, конфликты за ресурсы и попытки свалить
вину друг на друга будут лишь нарастать.
"Конфликты идут не только внутри ОП, но и
вокруг… Ми видим однозначную мобилизацию всех людей Коломойского против
сотрудничества Украины с Западом. Очевидно, в этом с ними солидарны
пророссийские деятели. Атака будет идти именно на сотрудничество Украины с
Западом в целом и США в частности, — прогнозирует Александр Палий. – Ми видим
попытки Медведчука хаотизировать до крайней степени экономику, подорвать оборонную
политику. То есть, нарастает борьба между интересами Зеленского как президента
Украины — и сторонниками России и олигархата".
И всё это, подчеркивает политэксперт, так или
иначе цепляет Офис президента и его внутренние течения...
Напомним, Зеленский заявил, что членство
Украины в НАТО повлияет на войну в Донбассе.
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