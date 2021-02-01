Зеленский объяснил, почему в Украине есть задержка в вакцинации от коронавируса

Президент Владимир Зеленский объяснил, в чем заключается задержка начала массовой вакцинации украинский от коронавируса. Свое видение он высказал в интервью американскому СМИ Axios.

К сожалению Зеленского, Украина не находится в лидерах насчет доставки вакцин. Фото: Axios/HBO

По мнению президента, на получение странами вакцины непосредственно влияет их вес на мировой арене. Украина же, которая стремится вступить в Европейский Союз и НАТО, еще не имеет достаточного голоса по сравнению с другими государствами. Поэтому пока приходится надеяться на поддержку иностранных лидеров, которые обещают "поделиться" частью вакцины с Украиной.

"Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения [...] сказали, что помогут. Понемногу, из своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народу, я понимаю. Но они будут немного нам как-то отдавать", — рассказал Зеленский журналисту.

Также он отметил, что сейчас Украина имеет не самую выгодную позицию. Может казаться, будто государство стоит "с протянутой рукой".

В то же время Зеленский отметил: Украина будет договариваться о поставках вакцины от коронавируса со всеми возможными производителями. Во время интервью президент упомянул такие вакцины как Sinоvac, AstraZeneca, Moderna. По его мнению, важно ускорить процесс доставки вакцины и начать массовые прививки в Украине.

По российской вакцины, то, как уже сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский не уверен в ее качестве. Глава государства убежден: никаких официальных подтверждений от мировых исследователей о действенности вакцины "Спутник V" нет. Именно поэтому Украина не будет рисковать жизнью своих граждан, делая из них "подопытных кроликов".

Также на портале можно узнать, когда украинских медиков начнут вакцинировать от коронавируса препаратом американского производителя Pfizer.

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