logo
Русский Українська

BTC/USD

59555.61

ETH/USD

2038.25

LTC/USD

204.85

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Стало известно, когда состоится телефонный разговор Байдена и Зеленского — СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда состоится телефонный разговор Байдена и Зеленского — СМИ

Беседа президентов состоится из-за эскалации военного конфликта на Донбассе

сегодня, 17:06
Автор:

Вечканова Елена

Дипломатические отношения между Украиной и Соединенными Штатами выходят на новый уровень. Судя по сообщению издания Politico, первая официальная беседа украинского и американского президента произойдет сегодня, 2 апреля.

Стало известно, когда состоится телефонный разговор Байдена и Зеленского — СМИ

Байден позвонит Зеленскому сегодня, 2 апреля. Фото: shaktar.com

Главной причиной, подтолкнувшей Джозефа Байдена к давно ожидаемому разговору с Владимиром Зеленским, журналисты называют осложнения военной ситуации на оккупированном Россией Донбассе.

Новость дополняется.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2021/04/02/joe-biden-ukrainian-president-call-478917
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ