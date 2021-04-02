Стало известно, когда состоится телефонный разговор Байдена и Зеленского — СМИ

Дипломатические отношения между Украиной и Соединенными Штатами выходят на новый уровень. Судя по сообщению издания Politico, первая официальная беседа украинского и американского президента произойдет сегодня, 2 апреля.

Байден позвонит Зеленскому сегодня, 2 апреля. Фото: shaktar.com

Главной причиной, подтолкнувшей Джозефа Байдена к давно ожидаемому разговору с Владимиром Зеленским, журналисты называют осложнения военной ситуации на оккупированном Россией Донбассе.

Новость дополняется.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!