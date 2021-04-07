Вступление Украины в НАТО: каковы перспективы на сегодняшний день

На фоне нагнетания Россией ситуации на Донбассе, в Крыму и на границе, Украина активизировала тему вступления в НАТО. Каковы перспективы? Что мешало сделать это раньше? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Украина-НАТО. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Участник программы Украина-НАТО, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль напоминает, что свой путь в Североатлантический альянс (СА) наша страна начала вскоре после обретения независимости. И чем дальше, тем больше украинцев поддерживали этот путь. Особенно после начала российской агрессии. Да, палки в колеса нам ставила и ставит Россия, мешая евроатлантической интеграции Украины. Но и сама наша страна, к сожалению, не преуспевает в подтягивании к стандартам НАТО.

"В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг дал четкий ответ на ранее заданный президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос – почему мы всё еще не в СА. По словам Столтенберга, Украине следует сконцентрироваться не реформах, которые приблизят ее к этому самуму членству. И это разумная позиция. Нас хотят видеть равным партнером. В оборонном, технологическом, экономическом плане. Пока же члены НАТО видят, что мы проводим реформы в основном на словах, что у нас действуют коррупционные цепочки. А потому, естественно, не спешат принимать такую Украину в СА", — поясняет Катерина Коваль.

Она акцентирует, что в последние дни мы видим много новостей вокруг возможного предоставления Украине ПДЧ — Плана действий по членству в НАТО (программа по принятию новых членов в СА, которая ускоряет этот процесс). С соответствующим предложением выступила, к примеру, Литва. Соответствующие недвусмысленные сигналы посылает официальный Киев в США.

"Не исключено, что вопрос предоставления ПДЧ не только Украине, но и Грузии рассмотрят на саммите НАТО в июне. Но, подчеркиваю, как нам не раз говорили – двери НАТО для Украины открыты. Но движение должно быть двухсторонним. Нам давно пора не только говорить о реформах, но и реально проводить их. Укреплять обороноспособность, бороться с коррупцией, на деле, профессионально заниматься вопросом мирного урегулирования на Донбассе даже при условии, что некоторым выгодно продолжать войну. И когда мы покажем результат на деле, а не на словах, членство в НАТО станет вполне обозримой перспективой", — резюмирует Катерина Коваль.

По мнению политического эксперта, директора Communication group Владимира Манько, после наращивания присутствия российских войск на границе с Украиной президент Зеленский будто прозрел.



"Он сделал заявление, что вступление в НАТО это единственный путь к окончанию войны в Донбассе и ПДЧ для Украины станет сигналом для РФ забираться из украинских территорий, — напоминает эксперт. — Это прозрение Зеленского можно только приветствовать, но оно запоздало на два года. Сначала новоизбранный президент думал, что он посмотрит в глаза Путину и найдет там мир. Ради встречи с главой Кремля Зеленский пошел на уступки, отдав России важного свидетеля сбивания самолета МН17, приняв неприемлемую формулу Штайнмайера и провалив спецоперацию по захвату "вагнеровцев". Громко заявить о намерениях получить ПДЧ можно было на юбилейном саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019-го. Но Зеленский эту возможность проигнорировал".

Владимира Манько считает, что нынешние заявления о ПДЧ является следствием как эскалации РФ так и телефонного звонка президента США Байдена в связи с этим.

"Но странным выглядит вылет Зеленского в Катар раз во время пика эскалации. Выглядит так, будто президент Украины, заявив о важности предоставления нам скорейшего ПДЧ, не рассматривает всерьез угрозы со стороны РФ. Это непоследовательность, как минимум", — отмечает эксперт.

Он считает, что заставить Россию убраться с украинских территорий без помощи НАТО не получится.

"Россия обладает многочисленной армией и ядерным оружием. Без помощи извне вряд ли удастся остановить агрессивного соседа. Именно потому во время президентства Порошенко были приняты изменения в Конституцию, где интеграция в Евросоюз и НАТО приобрела признаки государственной стратегии, — подчеркивает Владимир Манько. – Реальны ли перспективы вступления Украины в Альянс? Да! Но для этого следует прилагать максимум усилий для реформирования армии, флота, оборонной промышленности, экономики, правоохранительной и судебной системы, а также бороться с коррупцией. Кроме того, следует проводить соответствующую политику по убеждению всех членов НАТО в том, что присутствие Украины в Альянсе увеличит их безопасность, поскольку сейчас именно наша страна сдерживает агрессию РФ по отношению ко всему европейскому континенту".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что постоянное нарушение режима тишины на Донбассе беспокоит наших международных партнеров. Особый интерес к делу проявляют политики Германии и Франции.



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