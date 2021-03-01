Стало известно, когда падет режим Лукашенко в Беларуси

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская, которая находится в Европе, сделала заявление о возможном падении режима Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси. Она заявила, что Александр Лукашенко может уйти через несколько месяцев. Об этом она сообщила в интервью изданию "Bild am Sonntag".

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По её словам, Александр Лукашенко потеряет власть в Беларуси и уйдет в ближайшие несколько месяцев. Она отметила, что самопровозглашенной президент Беларуси покинет своей пост из-за того, что давление на него со стороны США и Европейского союза будет только нарастать.

Она сказала, что в один день это давление станет для Лукашенко невыносимым и заставит его уйти уже в этом году. Лидер оппозиции выразила уверенность, что весной 2021 года можно ожидать падение режима Александра Лукашенко.

Справка: Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. На очередных президентских выборах в августе 2020 года он противостоял Светлане Тихановской. По официальным данным, Лукашенко победил в первом туре выборов с результатом более 80% голосов избирателей.

Обнародование официальных данных вызвало массовые протесты на всей территории Беларуси, которые подавлялись силовиками с запредельной жестокостью. Протестующие заявляли о фальсификациях результатов выборов и заявляли, что победила Светлана Тихановская.

Через несколько дней после выборов и старта протестов, Светлана Тихановская была вынуждена покинуть территорию Беларуси из-за угрозы жизни своей семьи.

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