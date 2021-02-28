Джо Байден может прилететь в Украину - когда это произойдет

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может прилететь в Украину летом в 2021 году. Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время выступления на мероприятии в "Крымском доме", посвященном Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

Джо Байден может посетить Украину - дата. Фото: cdni.rt.com

Мустафа Джемилев сообщил, что Джозеф Байден может появиться в Украине, чтобы посетить международный саммит Крымской платформы. Произойдет это 23 августа.

Джемилев аргументирует свое мнение тем, что Крымскую платформу пообещало посетить большое количество мировых лидеров, в том числе и президент США.

"Я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе и Джо Байден 23-го числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать ", — отметил спикер.

Кроме того, сам Мустафа Джемилев считает создание "Крымской платформы" станет существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.

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