Джо Байден может прилететь в Украину - когда это произойдет

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Кириєнко Анна
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может прилететь в Украину летом в 2021 году. Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время выступления на мероприятии в "Крымском доме", посвященном Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
Джо Байден может посетить Украину - дата. Фото: cdni.rt.com
Мустафа Джемилев сообщил, что Джозеф Байден может появиться в Украине, чтобы посетить международный саммит Крымской платформы. Произойдет это 23 августа.
Джемилев аргументирует свое мнение тем, что Крымскую платформу пообещало посетить большое количество мировых лидеров, в том числе и президент США.
Кроме того, сам Мустафа Джемилев считает создание "Крымской платформы" станет существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.
Напомним, что ранее президент Америки Джо Байден написал в своем Твиттере фразу "Крым — это Украина!". В ответ Владимир Зеленский выразил свою благодарность в соцсети. О трогательном посте можно прочитать в нашем материале.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ № 75/2021 о назначении Оксаны Макаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Сможет ли Макарова справиться со своими обязанностями, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Владимир Зеленский и Джозеф Байден планируют провести телефонный разговор. Что должны обсудить Зеленский и Байден, читайте в нашем материале.
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