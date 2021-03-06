Стало известно, когда Байден может приехать в Украину

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о том, когда можно ожидать потенциального визита нового президента США Джо Байдена в нашу страну после официального приглашения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос "Радио Свобода".

Фото: ABC

Сообщается, что Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена приехать с визитом в Украину в августе 2020 года, когда состоится первый саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова, а также празднование 30-й годовщины независимости Украины.

В Министерстве иностранных дел не уточнили, когда стоит ожидать визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, а также не дали ответа, принял ли Джо Байден приглашение своего украинского коллеги.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории страны. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков.

Он официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет. Во время церемонии Байден заявил, что будет президентом всех американцев.

До избрания президентом Джо Байден работал вице-президентом в администрации 44 президента США Барака Обамы с 2008 по 2016 годы. Он приезжал с визитом в Украину в этом статусе и выступал в Верховной Раде.

После вступления в должность президента Байден пообещал помогать Украине в борьбе с российской агрессией и заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто может стать новым главой Офиса Президента.

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