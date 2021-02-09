Немецкий лидер озвучил свою позицию относительно Украины и ее будущего

Язык
Coinspot 09.02.2021
BTC/USD
47743.58
ETH/USD
1778.00
LTC/USD
171.97
НБУ 09.02.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Преемник Ангелы Меркель и лидер немецкого Христианско-демократического союза Армин Лашет выступил за идею предоставления Украине европейской перспективы. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своем Twitter.
Членство Украины в ЕС: немецкий лидер озвучил мнение. Фото: zik.ua
Кроме того, немецкий лидер выступил за сохранение санкций против России. Политик считает, что сейчас нужно дойти до дружбы и сближения двум сторонам — Киеву и Брюсселю.
К тому же Армин Лашет заявляет, что Украина имеет неплохие шансы членства в Европейском Союзе.
Сам Андрей Мельник, подчеркнул, что данное мнение немецкого лидера — большой прорыв для Украины. Но пока на Востоке продолжается конфликт, о членстве в ЕС можно забыть.
Напомним, что стало известно, какой будет политика новой американской администрации, которую возглавляет президент Джо Байден в отношении Украины. Президент Джо Байден будет поддерживать Украину и дальше вместе с Конгрессом США. Подробнее об американо-украинских отношениях читайте в нашем материале.
Также во фракции "Слуга народа" прокомментировали возможный выход ряда депутатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Что будет, если из фракции выйдет группа известного олигарха, читайте здесь.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что в Телеграмм-каналах прошла информация, что лидер "За будущее" Игорь Палица дрейфует от олигарха Игоря Коломойского, а в своем окружении якобы рассказывает о постоянных конфликтах. "Комментарии" узнали у экспертов, действительно ли Палица может отойти от все более токсического Коломойского. Детали читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости