Немецкий лидер озвучил свою позицию относительно Украины и ее будущего

Преемник Ангелы Меркель и лидер немецкого Христианско-демократического союза Армин Лашет выступил за идею предоставления Украине европейской перспективы. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своем Twitter.

Членство Украины в ЕС: немецкий лидер озвучил мнение. Фото: zik.ua

"Мы должны поддержать Украину в ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу", — процитировал украинский дипломат Армина Лашета.

Кроме того, немецкий лидер выступил за сохранение санкций против России. Политик считает, что сейчас нужно дойти до дружбы и сближения двум сторонам — Киеву и Брюсселю.

К тому же Армин Лашет заявляет, что Украина имеет неплохие шансы членства в Европейском Союзе.

Сам Андрей Мельник, подчеркнул, что данное мнение немецкого лидера — большой прорыв для Украины. Но пока на Востоке продолжается конфликт, о членстве в ЕС можно забыть.

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