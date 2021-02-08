Стало известно, какой будет политика Байдена в отношении Украины

Стало известно, какой будет политика новой американской администрации, которую возглавляет президент Джо Байден в отношении Украины. Об этом на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" рассказала временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

Байден. Фото: Reuters

По её словам, президент Джо Байден будет поддерживать Украину и дальше вместе с Конгрессом США. Квин отметила, что Украина всегда получала серьезную двухпартийную поддержку со стороны американского Конгресса.

Она подчеркнула, что такая же политика в отношении нашей страны продолжится и при новой администрации Белого дома. Квин сказала, что Джо Байден неоднократно подчеркивал свою приверженность интересам Украины, её суверенитету и территориальной целостности.

Она заявила, что Байден будет поддерживать Украину вместе с Конгрессом США,

Джо Байден был избран президентом США в ноябре 2020 года. Он победил на выборах, набрав рекордное количество голосов в истории и обошел действующего президента Дональда Трампа.

В декабре 2020 года победу Байдена утвердила коллегия выборщиков. Он вступил в должность 20 января 2021 и стал самым пожилым президентом США на момент инаугурации (78 лет).

Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации президента США Барака Обамы, который был главой Белого дома с 2008 по 2016 год. В 2015 году Байден посещал Украину с официальным визитом и выступал в Верховной Раде Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в МИД Украины рассказали, когда Владимир Зеленский и Джо Байден проведут первый телефонный разговор.

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