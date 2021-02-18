Стало известно, каким может быть полномасштабное вторжение России

Стало известно, каким может быть возможное полномасштабное военное вторжение России в Украину со стороны Донбасса и Крыма. Об этом рассказал директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко в интервью изданию "Цензор".

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По его словам, в институте активно занимаются анализом способов ведения войны, которые применяют россияне. Он назвал войну на Востоке Украины очень специфическим опытом.

Литвиненко отметил, что за годы конфликта произошло серьезное изменение. Он сказал, что в 2014 году, когда начиналась война, россияне собирали войска по крупице, чтобы сформировать наступательный ударный потенциал.

Сейчас же, группировка для наступления уже сформирована и развернута на украинско-российской границе. Эксперт подчеркнул, что эта группировка готова к наступлению в любой момент.

Эксперт напомнил, что не стоит забывать о военной группировке в оккупированном Крыму, у которой имеются серьезные оборонные и наступательные возможности.

Литвиненко сказал, что россияне перевооружают Черноморский флот. В то же время он отметил, что не нужно преувеличивать возможности РФ, ведь их наступательные возможности сильно уступают возможностям стран НАТО, в частности США.

Он сказал, что если российское руководство начнет полномасштабное вторжение, то будет не так, как было в 2014 году. ЭКсперт сказал, что мы должны внимательно изучать предыдущий опыт и не переоценивать его.

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