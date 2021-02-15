Коломойский, Шарий, Портнов - новые претенденты на санкции США

Члены партии "Демсокира" призывают США расширить санкционный список против украинских граждан, пишет в своем Facebook один из руководителей партии Юрий Гудименко.

Демсокира призывает расширить санкции. Фото: открытые источники

По мнению членов партии, в список следует включить также Игоря Коломойского, Максима Назарова, Андрея Портнова, Анатолия Шария, Оксану Марченко. Причиной они называют содействие распространению информации о "пленках Деркача". В США эти пленки назвали "вмешательством в американские выборы".

"Никаких" пленок Деркача "не было бы без Шария (работал как транслятор на диаспору в США), Диордици (вывел через Зеленского вопрос на уровень американских СМИ), Портнова (ввел "пленки" в юридическое поле, изменив их статус с "фейк" на "доказательство"), а также владельцев медиахолдингов, фактических и номинальных: Коломойского (1+1, УНИАН), Оксаны Марченко и Тараса Козака (юридические владельцы каналов Медведчука) ", — пишет Гудименко.

По словам члена партии, эти лица являются частями информационной сети Российской Федерации. Зато Минфин США включил в список санкций "за создание информационной сети" наоборот людей, которые не являются информационными деятелями.

Гудименко отмечает, что работа над изучением деятельности указанных лиц началась еще в январе. Сегодня их партия обратилась к США с призывом распространить санкции на них и их компании, в том числе и СМИ.

Члены партии надеются, что дальше на этом направлении будет происходить закулисная работа, которую не будут освещать СМИ: общение с зарубежными спецслужбами, представителями стран-партнеров, дипломатами и политиками.

В январе Минфин США ввел санкции против ряда украинских граждан "за вмешательство в американские выборы". "Комментарии" сообщали, что под санкциями оказался также и действующий нардеп Александр Дубинский.









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