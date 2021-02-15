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Коломойский, Шарий, Портнов - новые претенденты на санкции США

"Демсокира" считает, что люди, которые уже попали под американские санкции за "пленки Деркача", были не единственными членами информационной сети Российской Федерации

сегодня, 17:11
Автор:

Оленка Клочко

Члены партии "Демсокира" призывают США расширить санкционный список против украинских граждан, пишет в своем Facebook один из руководителей партии Юрий Гудименко.

Коломойский, Шарий, Портнов - новые претенденты на санкции США

Демсокира призывает расширить санкции. Фото: открытые источники

По мнению членов партии, в список следует включить также Игоря Коломойского, Максима Назарова, Андрея Портнова, Анатолия Шария, Оксану Марченко. Причиной они называют содействие распространению информации о "пленках Деркача". В США эти пленки назвали "вмешательством в американские выборы".

"Никаких" пленок Деркача "не было бы без Шария (работал как транслятор на диаспору в США), Диордици (вывел через Зеленского вопрос на уровень американских СМИ), Портнова (ввел "пленки" в юридическое поле, изменив их статус с "фейк" на "доказательство"), а также владельцев медиахолдингов, фактических и номинальных: Коломойского (1+1, УНИАН), Оксаны Марченко и Тараса Козака (юридические владельцы каналов Медведчука) ", — пишет Гудименко.

По словам члена партии, эти лица являются частями информационной сети Российской Федерации. Зато Минфин США включил в список санкций "за создание информационной сети" наоборот людей, которые не являются информационными деятелями.

Гудименко отмечает, что работа над изучением деятельности указанных лиц началась еще в январе. Сегодня их партия обратилась к США с призывом распространить санкции на них и их компании, в том числе и СМИ.

Члены партии надеются, что дальше на этом направлении будет происходить закулисная работа, которую не будут освещать СМИ: общение с зарубежными спецслужбами, представителями стран-партнеров, дипломатами и политиками.

В январе Минфин США ввел санкции против ряда украинских граждан "за вмешательство в американские выборы". "Комментарии" сообщали, что под санкциями оказался также и действующий нардеп Александр Дубинский.




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Источник: https://www.facebook.com/hudymenko/posts/3715139641867460
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Обусуждения

Ирина

сегодня, 17:23

Что-то толку от этих санкций не наблюдается https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/mid-francii-sovetuet-germanii-otkazatsya-ot-severnogo-potoka-2-iz-za-navalnogo

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