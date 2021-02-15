Андрей Богдан матом прокомментировал смерть посла Украины в Китае

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Гриниченко Дима
Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан эмоционально высказался насчет смерти украинского посла в Китайской народной республики Сергея Камышева. Он матом обвинил власть в том, что Камышева терроризировали. Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.
Богдан. Фото: Liga
Комментируя новость о смерти Камышева Богдан назвал его легендой дипломатии, хорошим товарищем, а также честным профессиональным и искренним человеком.
Экс-глава ОП написал, что в последние полгода Камышева терроризировал увольнением "один пи....рас" из-за того, что тот является "человеком Богдана".
Богдан написал, что "тупому уроду" незнакомо понятие профессионализма и интересов государства, и написал, что человек, который терроризировал Камышева увольнением будет сидеть.
Вполне возможно, что выпад Богдана адресован действующему главе Офиса Президента Андрею Ермаку, которого тот неоднократно обвинял в кадровых чистках после прихода на должность.
Сергей Камышев скончался на 65 году жизни 14 февраля. Предварительной причиной смерти стал инфаркт миокарда.
Андрей Богдан возглавлял Офиса Президента Украины с мая 2019 года по февраль 2020. После увольнения его заменил Андрей Ермак, который занимает эту должность по сей день.
До прихода в политику в команде президента Зеленского Богдан был корпоративным адвокатом Игоря Коломойского и обслуживал его интересы из-за чего президента неоднократно обвиняли в тесных связях с олигархом.
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