Стало известно, как Байден поможет Украине в противостоянии с Путиным

Стало известно, как новый президент США Джо Байден будет давить на президента России Владимира Путина в вопросе Украины и войны на Донбассе. Об этом рассказала заместитель директора аналитического центра "Атлантический совет" Мелинда Гарринг в комментарии "Радио Свобода".

Фото: Reuters

По её словам, администрация Джо Байдена будет применять новые способы давления на Россию и Путина. Она отметила, что пришло время искать новые подходы.

Гарринг сказала, что война продолжается седьмой год, поэтому нужно искать квалифицированных людей и предлагать новые способы давления на Россию. Одним из них может стать формат условных санкций.

Это означает, что если России озвучивается условие и сроки того, когда она должна вывести военных и технику с территории Украины, а в Кремле этого не выполняют, то санкции усиливаются.

Следующим вариантом давления Гарринг назвала привлечение США к переговорному процессу на площадке в Минске, для чего могут назначить специального уполномоченного.

Также она рассказала о том, что существует вероятность создания переговорной площадки в рамках Будапештского меморандума, когда будут привлечены США и Великобритания.

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу утрудила коллегия выборщиков. 20 января 2021 года Джо Байден официально вступил в должность президента США. Он стал наиболее пожилым президентом США на момент инаугурации, заняв кресло в Белом доме в возрасте 78 лет. Байден также был вице-президентом в администрации Барака Обамы с 2008 по 2016 год.

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