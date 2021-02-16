Стало известно, сколько заработал министр юстиции Малюська за декабрь и январь

Язык
Coinspot 16.02.2021
BTC/USD
49073.08
ETH/USD
1781.64
LTC/USD
212.47
НБУ 16.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Стало известно, какой была заработная плата министра юстиции Украины Дениса Малюськи в декабре 2020 года и январе 2021 года. За два месяца зимы глава министерства заработал более 130 тысяч гривен без учета вычитаемых налогов. Об этом сообщили в Минюсте в ответ на запрос журналиста "Комментариев".
Фото: Facebook
Таким образом, за декабрь 2020 года Денис Малютка заработал 65 тысяч 94 гривны, а полученная сумма после уплаты налогов составила 52 тысячи 400 гривен.
За январь 2021 года зарплата министра составила аналогичную сумму 65 094 гривны, а с учетом налогов – 52 400 гривен.
Денис Малюська возглавляет министерство юстиции Украины с августа 2019 года. Он работал, как в Кабмине Алексей Гончарука, так и в действующем Кабмине Дениса Шмыгаля.
На досрочных парламентских выборах в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" под 21 номером в списке и бы избран народным депутатом.
До прихода в политику занимался юридической деятельностью и был специалистом в вопросах регулирования предпринимательства, урегулирования споров и банкротства. Также был основателем адвокатской фирмы.
В мае 2020 года Малюська выступил с инициативой отмены люстрации руководителей коммунистической партии СССР, как популистского решения.
После скандального решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования Малюська сказал, что решение его не устраивает и что он собирается восстановить систему декларирования за пару месяцев.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько заработал министр инфраструктуры Криклий за январь и декабрь.
Читайте также о зарплате Сергея Лещенко за январь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости