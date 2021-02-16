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Стало известно, сколько заработал министр юстиции Малюська за декабрь и январь

Довольно внушительная сумма

сегодня, 15:30
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, какой была заработная плата министра юстиции Украины Дениса Малюськи в декабре 2020 года и январе 2021 года. За два месяца зимы глава министерства заработал более 130 тысяч гривен без учета вычитаемых налогов. Об этом сообщили в Минюсте в ответ на запрос журналиста "Комментариев". 

Стало известно, сколько заработал министр юстиции Малюська за декабрь и январь

Фото: Facebook

Таким образом, за декабрь 2020 года Денис Малютка заработал 65 тысяч 94 гривны, а полученная сумма после уплаты налогов составила 52 тысячи 400 гривен. 

За январь 2021 года зарплата министра составила аналогичную сумму 65 094 гривны, а с учетом налогов – 52 400 гривен.

Денис Малюська возглавляет министерство юстиции Украины с августа 2019 года. Он работал, как в Кабмине Алексей Гончарука, так и в действующем Кабмине Дениса Шмыгаля.

На досрочных парламентских выборах в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" под 21 номером в списке и бы избран народным депутатом.

До прихода в политику занимался юридической деятельностью и был специалистом в вопросах регулирования предпринимательства, урегулирования споров и банкротства. Также был основателем адвокатской фирмы.

В мае 2020 года Малюська выступил с инициативой отмены люстрации руководителей коммунистической партии СССР, как популистского решения. 

После скандального решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования Малюська сказал, что решение его не устраивает и что он собирается восстановить систему декларирования за пару месяцев. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько заработал министр инфраструктуры Криклий за январь и декабрь.

Читайте также о зарплате Сергея Лещенко за январь.


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