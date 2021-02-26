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Стало известно, что должен сделать Зеленский, чтобы не повторить судьбу Порошенко и Януковича

Аналитик рассказал, как Зеленский сможет спасти себя

сегодня, 13:30
Автор:

Гриниченко Дима

Известный украинский аналитик и Юрист Геннадий Друзенко рассказал о том, что может спасти Президента Украины Владимира Зеленского от участи его предшественников Петра Порошенко и Виктора Януковича. Об этом он сказал во время разговора с политологом Юрием Романенко на его YouTube-канале.

Стало известно, что должен сделать Зеленский, чтобы не повторить судьбу Порошенко и Януковича

Фото: ОП

По его словам, по логике самосохранения, Зеленский должен сейчас поменять команду и сбросить токсичных людей. Он отметил, что самостоятельно президент не сможет вытянуть политический кризис.

Друзенко сказал, что если Зеленский этого не сделает, то его скинут из-за того, что он не имеет влияния на силовиков, которое имели Петр Порошенко и Виктор Янукович. Аналитик отметил, что президент особенно не пользуется популярностью в армии.

Он высказал мнение, что после старта протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко, Зеленский должен начать повышать ставки, однако ему не стоит делать акцент на силовые методы борьбы.

Эксперт сказал, что Зеленщиком нужно договариваться, чтобы не повторить судьбу Виктора Януковича и Петра Порошенко, который также использовал силовиков против своих политических оппонентов, в частности Михаила Саакашвили.

Он отметил, что в Украине не любят узурпаторов, поэтому президенту придется договариваться. 

Справка: 23 февраля Приморский суд Одессы вынес решение по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко по делу о похищении человека. Его осудили на 7 лет лишения свободы. Это спровоцировало массовые протесты по всей стране и под Офисом президента на Банковой, где произошли столкновения с силовиками. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, будет ли Россия атаковать Украину со стороны Крыма.

Читайте также о мерах Зеленского против акций в поддержку Стерненко. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N3KoWKXnzi8&feature=emb_logo
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