logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.02.2021

BTC/USD

50416.87

ETH/USD

1632.80

LTC/USD

182.66

НБУ 25.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Атакует ли РФ Украину со стороны Крыма — прогноз эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

Атакует ли РФ Украину со стороны Крыма — прогноз эксперта

Крым не настолько опасен, как комплексное наступление сразу по трем направлениям

сегодня, 10:06
Автор:

Вечканова Елена

Военные РФ могут попытаться окружить отдельные украинские подразделения, находящиеся на Донбассе, в результате полномасштабного нападения. Такое предположение в разговоре с представителями издания "Крым. Реалии" прозвучало от главы украинского Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.

Атакует ли РФ Украину со стороны Крыма — прогноз эксперта

Атака с Крыма не так опасна, как материковая — эксперт. Фото из открытых источников

Военный эксперт уверен, что в случае попытки атаки на Украину российская армия откажется от нападения лишь со стороны аннексированного Крыма. В случае же, если подобное произойдет, то украинские военные смогут оказать достойное сопротивление, в итоге отбросив противника. К такому вывода Мусиенко подталкивают регулярные учения, проводимые ВСУ с 2015 года вблизи границы с АРК, в том числе и со странами-союзниками, являющимися членами НАТО.

Вместе с этим руководителю ЦВПИ кажется, что российская агрессия больше возможна в качестве комплексного наступления.

"Я имею в виду атаку по трем направлениям: север — по направлению Харьков-Сумы, а также восток и юг. Одни из самых мощных группировок украинских войск — оперативные командования "Восток" и "Север" — сейчас находятся и выполняют задания в районе проведения Операции объединенных сил", — подметил Александр Мусиенко.

Как объяснил эксперт, российские оккупанты могут попытаться отрезать этих военных от связи с тыловой Украиной, окружив и в результате обезвредив. По мнению Мусиенко, теоретическое нападение со стороны Крыма не столь опасно, как обострение борьбы на материковой части Украины. Поэтому командованию украинской армии стоит не забывать про подобный вариант развития событий и быть готовым к нему.

На вопрос о том, откуда подобные "пессимистичные настроения", Мусиенко напоминает о скоплении российской армии поблизости границы с Украиной не только со стороны Донецкой и Луганской областей.

"Я бы, возможно, тоже думал, что это все наивно и что-то вроде страшилок – если бы не концентрация российских войск фактически в приграничных с Украиной областях и если бы не усиление Южного и Западного военных округов России", — поясняет эксперт.

По словам Мусиенко, на российской территории вблизи украинской границы сегодня может находиться около 70-80 тысяч человек личного состава армии РФ. Такая активность противника, разумеется, подталкивает к логическим размышлениям.

Одновременно с этим Александр Мусиенко утверждает, что к любым выводам и формированию последующих настроений следует подходить с холодной головой.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о данных украинской разведки, которая уверяет — Россия перебросила на Донбасс новые военные подразделения.

Также на портале можно узнать о том, когда в РФ впервые задумались о возможной оккупации Крыма.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ru.krymr.com/a/rossiyskie-ucheniya-v-krymu-voyna-mejdu-iukrainoy-i-rossiey-iz-kryma/31120152.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ