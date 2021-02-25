Атакует ли РФ Украину со стороны Крыма — прогноз эксперта

Военные РФ могут попытаться окружить отдельные украинские подразделения, находящиеся на Донбассе, в результате полномасштабного нападения. Такое предположение в разговоре с представителями издания "Крым. Реалии" прозвучало от главы украинского Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.

Атака с Крыма не так опасна, как материковая — эксперт. Фото из открытых источников

Военный эксперт уверен, что в случае попытки атаки на Украину российская армия откажется от нападения лишь со стороны аннексированного Крыма. В случае же, если подобное произойдет, то украинские военные смогут оказать достойное сопротивление, в итоге отбросив противника. К такому вывода Мусиенко подталкивают регулярные учения, проводимые ВСУ с 2015 года вблизи границы с АРК, в том числе и со странами-союзниками, являющимися членами НАТО.

Вместе с этим руководителю ЦВПИ кажется, что российская агрессия больше возможна в качестве комплексного наступления.

"Я имею в виду атаку по трем направлениям: север — по направлению Харьков-Сумы, а также восток и юг. Одни из самых мощных группировок украинских войск — оперативные командования "Восток" и "Север" — сейчас находятся и выполняют задания в районе проведения Операции объединенных сил", — подметил Александр Мусиенко.

Как объяснил эксперт, российские оккупанты могут попытаться отрезать этих военных от связи с тыловой Украиной, окружив и в результате обезвредив. По мнению Мусиенко, теоретическое нападение со стороны Крыма не столь опасно, как обострение борьбы на материковой части Украины. Поэтому командованию украинской армии стоит не забывать про подобный вариант развития событий и быть готовым к нему.

На вопрос о том, откуда подобные "пессимистичные настроения", Мусиенко напоминает о скоплении российской армии поблизости границы с Украиной не только со стороны Донецкой и Луганской областей.

"Я бы, возможно, тоже думал, что это все наивно и что-то вроде страшилок – если бы не концентрация российских войск фактически в приграничных с Украиной областях и если бы не усиление Южного и Западного военных округов России", — поясняет эксперт.

По словам Мусиенко, на российской территории вблизи украинской границы сегодня может находиться около 70-80 тысяч человек личного состава армии РФ. Такая активность противника, разумеется, подталкивает к логическим размышлениям.

Одновременно с этим Александр Мусиенко утверждает, что к любым выводам и формированию последующих настроений следует подходить с холодной головой.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о данных украинской разведки, которая уверяет — Россия перебросила на Донбасс новые военные подразделения.

Также на портале можно узнать о том, когда в РФ впервые задумались о возможной оккупации Крыма.

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