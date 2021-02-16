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Стало известно, что будет принято на закрытом заседании СНБО у Зеленского

Источник прокомментировал сенсационные решения

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, какие могут быть приняты решения на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля, который пройдет в Офисе Президента на Банковой. Об этом рассказал источник в ОП, передает издание "Украинские новости".

Стало известно, что будет принято на закрытом заседании СНБО у Зеленского

Фото: ОП

По словам источника, на грядущем заседании СНБО не планируется рассмотрение и принятие каких-либо решений сенсационного характера, а повестка дня только формируется и ждет своего утверждения.

Отдельно отмечается тот факт, что СНБО не будет рассматривать и принимать решения насчет введения санкций против тех или иных граждан и активов.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский дал поручение секретарю СНБО Алексею Данилову готовить заседание совета на 19 февраля. В Офисе президента анонсировали принятие жестких решений для защиты национальной безопасности.

2 февраля 2021 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против народного депутата Тараса Козака и его активов, среди которых оказались каналы 112, NewsOne и Zik. Фактическим владельцем каналов называют нардепа Виктора Медведчука.

Президент заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности нашей страны, подрывая путь Украины в Европу и НАТО.

Министр культуры Александр Ткаченко обвинил заблокированные каналы в информационном терроризме и работе на российскую пропаганду, а секретарь СНБО Данилов пригрозил санкциями всем каналам, которые ведут антиукраинскую деятельность. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему невозможно договориться с Россией по Донбассу.

Читайте также о том, что нардеп призвал СНБО ввести санкции против "Квартала 95".


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Источник: https://ukranews.com/news/756683-snbo-ne-planiruet-sensatsionnyh-reshenij-na-zasedanii-19-fevralya
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comments

Обусуждения

бандерівець

сегодня, 11:48

автор, ти тупе посміховисько... засідання ТІЛЬКИ відбудеться- а ти вже коментуєш "сенсаційні" рішення. ти просто ТУПИЙ СОБАЧИЙ РОТ.

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