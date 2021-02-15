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Нардеп призвал СНБО ввести санкции против "Квартала 95"

Он направил соответствующее заявление секретарю СНБО Данилову

сегодня, 18:00
Автор:

Гриниченко Дима

Народный депутат Украины Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа", призвал Совет национальной безопасности и обороны ввести санкции против студии "Квартал 95" и её владельцев. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Нардеп призвал СНБО ввести санкции против "Квартала 95"

Фото: Google

По его словам, СНБО должна наложить санкции на "Квартал 95" на ближайшем заседании 19 февраля. Он направил соответствующее заявление секретарю Совбеза Алексею Данилову.

Он сказал, что причиной подачи заявления является то, что "Квартал 95" продал франшизу юмористического шоу "Лига смеха" российскому телеканалу "СТС", которым владеют государственные структуры России.

Он сказал, что банки "ВТБ" и "Россия", которые владеют каналом находятся под международными санкциями за оккупацию Крыма и российской агрессии на Донбассе. 

Также, по словам Лероса, в съемках российской "Лиги смеха" будут участвовать команды из оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Таким образом он обвинил президента в лоббировании интересов ОРДЛО.

Гео Лерос был исключен из фракции "Слуга народа" после того, как публично обвинил президента Зеленского в нарушении предвыборных обещаний, а главу Офиса Президента Андрея Ермака в работе на российские спецслужбы.

Также Лерос публиковал записи того, как брат Андрея Ермака Денис якобы продает за деньги государственные должности. Кроме пленок с братом Ермака Лерос публиковал записи разговоров нардепа Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим за Киевом".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Ермак рассказал о выполнении минских соглашений

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Источник: https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3715763568460745
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