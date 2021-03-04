Стало известно, что будет, если Россия сорвет Минские соглашения

Бывший начальник Службы внешней разведки Украины, генерал Армии Николай Маломуж рассказал о том, что будет, если Россия сорвет выполнение Минских соглашений и чем это грозит нашей стране. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

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По его словам, если Россия сорвет Минские соглашения, то это приведет к силовому обострению конфликта. Генерал сослался на спикера Кремля и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который неоднократно заявлял, что они будут "защищать русскоязычное население" в любой точке мира.

Военный сказал, что сейчас россияне будут устраивать постоянные провокации с обстрелами, минированиями гражданских объектов, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию и устроить панику.

Маломуж уверен, что сегодня Украина переходит от информационной войны с Россией к диверсиям, взрывам и минам со стороны оккупантов. Генерал подчеркнул, что подобное развитие событий может обернуться не только жертвами, но и расширением зоны военного противостояния.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает и не считает себя его стороной, несмотря на многочисленные доказательства прямого вторжения её войск на территорию Украины на Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Минобороны закупило списанные советские боеприпасы, которым 35 лет.

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