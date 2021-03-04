logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.03.2021

BTC/USD

48939.34

ETH/USD

1544.39

LTC/USD

184.58

НБУ 04.03.2021

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Стало известно, что будет, если Россия сорвет Минские соглашения
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, что будет, если Россия сорвет Минские соглашения

Это приведет не только к большим жертвам

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший начальник Службы внешней разведки Украины, генерал Армии Николай Маломуж рассказал о том, что будет, если Россия сорвет выполнение Минских соглашений и чем это грозит нашей стране. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

Стало известно, что будет, если Россия сорвет Минские соглашения

Фото: Google

По его словам, если Россия сорвет Минские соглашения, то это приведет к силовому обострению конфликта. Генерал сослался на спикера Кремля и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который неоднократно заявлял, что они будут "защищать русскоязычное население" в любой точке мира.

Военный сказал, что сейчас россияне будут устраивать постоянные провокации с обстрелами, минированиями гражданских объектов, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию и устроить панику. 

Маломуж уверен, что сегодня Украина переходит от информационной войны с Россией к диверсиям, взрывам и минам со стороны оккупантов. Генерал подчеркнул, что подобное развитие событий может обернуться не только жертвами, но и расширением зоны военного противостояния.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает и не считает себя его стороной, несмотря на многочисленные доказательства прямого вторжения её войск на территорию Украины на Донбассе. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Минобороны закупило списанные советские боеприпасы, которым 35 лет.

Читайте также, что Украина будет делать в Минском процессе дальше. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2021-03-03/eto-prineset-ne-tolko-zhertvy-general-poyasnil-chem-grozit-sryv-kremlem-minskih-soglashenij/224685
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ