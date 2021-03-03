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Кравчук рассказал, что Украина будет делать для победы над Россией

Давление на страну-агрессора усиливается с каждым днем

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Кравчук рассказал, что Украина будет делать для победы над Россией

Фото: Google

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал о том, как Украина будет противостоять России на Донбассе, активизацию нашей страны и обострении на фронте. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Дом", который вещает на оккупированные территории.

По словам Кравчука, из-за того, что Украина в последнее время активизируется в вопросе отстаивания своих позиций, Россия начинает военное давление на фронте, постоянно нарушая режим прекращения огня. 

Первый президент сказал, что россияне увидели, что Украина перешла от слов к делу, в том числе упомянул введение санкций против пророссийских телеканалов и Виктора Медведчука лично.

Также он отметил, что сегодня усилилось международное давление на Россию, в частности со стороны США, которые заняли жесткую позицию в вопросе оккупации Крыма и Донбасса. Также у России значительно ухудшились отношения с Европейским союзом. 

Глава украинской делегации сказал, что российская пропаганда перестала работать в Украине, и теперь ситуация уже не в пользу страны-агрессора. 

Он сказал, что Украина должна симметрично отвечать на любой вызов в вопросе войны на Донбассе, будь то сила или переговоры. Кравчук подчеркнул, что наша страна будет поддерживать только конструктивные действия и отвечать силой, если нас будут бить. 

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. До него главой делегации дважды был второй президент Украины Леонид Кучма с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. Именно он подписал вторые Минские соглашения.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, каким образом можно закончить войну на Донбассе.

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Источник: https://kanaldom.tv
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