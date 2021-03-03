Минобороны закупило списанные советские боеприпасы, которым 35 лет, – нардеп

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь заявил, что Министерство обороны Украины закупило в Европе старые советские боеприпасы, которым 35 лет из-за чего бюджет нашей страны потерял более 48 миллионов гривен. Соответствующее заявление на имя Генпрокурора Ирины Венедиктовой со стороны Бондаря опубликовало издание "Цензор".

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Сообщается, что Минобороны Украины закупило боеприпасы УОФ12, которые производили на территории СССР с 1986 по 1988 годы. Боеприпасы не соответствуют требованиям безопасности и не могут быть закуплены из-за опасности и неэффективности.

Бондарь заявляет, что в 2020 году Министерство обороны заключило государственный контракт на поставку 5 тысяч выстрелов УОФ12 по 760 евро за штуку, а общая сумма закупки составила более 126 миллионов гривен.

Он отметил, что МОУ закупило советские боеприпасы, которые уже сняты с эксплуатации и продаются министерством обороны Болгарии.

Нардеп заявил, что боеприпасы также закупили по завышенной цене, учитывая, что на европейском рынке они стоят от 295 до 470 евро за единицу, когда Украина заплатила за каждый снаряд 760 евро. Таким образом, по данным депутата, украинский бюджет потерял более 48 миллионов гривен.

Бондарь также отметил, что наша страна уже могла купить данные боеприпасы в 2018 и 2019 годах по цене 450 евро, однако тогдашнее оборонное ведомство отказалось из-за несоответствия стандартам.

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