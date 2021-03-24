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Стало известно, чем закончится для Путина противостояние с США

Путин боится Байдена

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший разведчик КГБ СССР и сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец рассказал о том, чем для главы Кремля закончится нынешнее противостояние с США и президентом Джо Байденом. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Стало известно, чем закончится для Путина противостояние с США

Фото: Kremlin

По его словам, Путин не может нормально выполнять свою функцию в той системе власти, которую он сам создал. Он отметил, что после заявления Байдена о том, что Путин – убийца, российский президент продемонстрировал признаки страха и предложил президенту США "поговорить в прямом эфире". 

Экс-разведчик КГБ сказал, что Путин создал функцию "пахана, который разводит кланы внутри страны и обеспечивает их безопасность и интересы". Он подчеркнул, что после заявления Байдена стало понятно, что Путин больше не может выполнять функцию "пахана" для системы, что для него, выросшего в бандитском Петербурге человека, является концом. 

Швец сказал, что Путин понимает тот факт, что стал не нужен, и поэтому опасается этого.

Справка: в недавнем интервью каналу ABC журналист спросил Джо Байдена, считает ли он убийцей Владимира Путина, на что президент США ответил утвердительно. Позже пресс-секретарь Белого дома подтвердила слова Байдена, сказав, что президент дал прямой ответ на прямой вопрос. 

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом, заняв этот пост в возрасте 78 лет. 

Ранее "Комментарии" сообщали, присоединится ли Байден к переговорам по Донбассу.

Читайте также об условии, при котором можно закончить войну на Донбассе за неделю. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tbeqkpi_Aww
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Обусуждения

иван

сегодня, 14:11

мрии мои мрии. ))

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