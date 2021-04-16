США заявили, что увеличат военную поддержку Украины: подробности

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Вечканова Елена
Война на
украинском Донбассе продолжает привлекать к себе внимание многих международных
партнеров. По словам временной поверенной в делах Соединенных Штатов Кристины
Квин, Америка может увеличить военную помощь украинскому правительству в случае
необходимости, сообщает "РБК-Украина".
Кристина Квин. Скриншот выступления
По словам Квин, на
территории Украины и сейчас находится небольшое количество представителей
американской армии. Как сообщила дипломат, их около 160 лиц.
При этом американское
государство готово усилить свою помощь Украине, если военный конфликт у линии
разграничения еще больше обострится. Кристина Квин утверждает, что война на
Донбассе находится под пристальным вниманием Штатов.
Также поверенная
заметила, что и сами Вооруженные силы Украины стали намного крепче и сильнее за
годы противостояния российской агрессии. Квин считает, что за последние семь
лет украинская армия прошла достаточно большой путь. Именно поэтому Россия должна
понимать, что к любым ее провокациям сейчас готовы, и на них будут давать
достойный ответ.
Также, по мнению
Кристины Квин, США достаточно явно показали Российской Федерации, на чьей стороне
находятся в этом конфликте. Более того — она напомнила, что президент Джозеф
Байден предупредил российское правительство о возможных последствиях обострения
конфликта на Донбассе.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему недавние американские санкции обошли стороной скандальный российский газопровод "Северный поток-2". Инсайдерскую информацию предоставило зарубежное издание Politico.
Также на портале
вы можете узнать о том, какие вероятные планы Россия имеет на ныне оккупированные территории Донбасса. Своим мнением поделилась известная финская экспертка.
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Новости
Владимир
сегодня, 16:34
Нам надо немедленно уводить Американские войска в Украину , так же боевую соврименную технику !