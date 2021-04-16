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Главная Новости Политика внешняя политика США заявили, что увеличат военную поддержку Украины: подробности
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США заявили, что увеличат военную поддержку Украины: подробности

Сейчас украинской армии на Донбассе помогает 160 американских военнослужащих

сегодня, 17:16
Автор:

Вечканова Елена

Война на украинском Донбассе продолжает привлекать к себе внимание многих международных партнеров. По словам временной поверенной в делах Соединенных Штатов Кристины Квин, Америка может увеличить военную помощь украинскому правительству в случае необходимости, сообщает "РБК-Украина".

США заявили, что увеличат военную поддержку Украины: подробности

Кристина Квин. Скриншот выступления

По словам Квин, на территории Украины и сейчас находится небольшое количество представителей американской армии. Как сообщила дипломат, их около 160 лиц.

При этом американское государство готово усилить свою помощь Украине, если военный конфликт у линии разграничения еще больше обострится. Кристина Квин утверждает, что война на Донбассе находится под пристальным вниманием Штатов.

Также поверенная заметила, что и сами Вооруженные силы Украины стали намного крепче и сильнее за годы противостояния российской агрессии. Квин считает, что за последние семь лет украинская армия прошла достаточно большой путь. Именно поэтому Россия должна понимать, что к любым ее провокациям сейчас готовы, и на них будут давать достойный ответ.

Также, по мнению Кристины Квин, США достаточно явно показали Российской Федерации, на чьей стороне находятся в этом конфликте. Более того — она напомнила, что президент Джозеф Байден предупредил российское правительство о возможных последствиях обострения конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему недавние американские санкции обошли стороной скандальный российский газопровод "Северный поток-2". Инсайдерскую информацию предоставило зарубежное издание Politico.

Также на портале вы можете узнать о том, какие вероятные планы Россия имеет на ныне оккупированные территории Донбасса. Своим мнением поделилась известная финская экспертка.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-uvelichat-chislo-svoih-voennyh-ukraine-1618578754.html
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Обусуждения

Владимир

сегодня, 16:34

Нам надо немедленно уводить Американские войска в Украину , так же боевую соврименную технику !

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