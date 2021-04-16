США заявили, что увеличат военную поддержку Украины: подробности

Война на украинском Донбассе продолжает привлекать к себе внимание многих международных партнеров. По словам временной поверенной в делах Соединенных Штатов Кристины Квин, Америка может увеличить военную помощь украинскому правительству в случае необходимости, сообщает "РБК-Украина".



Кристина Квин. Скриншот выступления

По словам Квин, на территории Украины и сейчас находится небольшое количество представителей американской армии. Как сообщила дипломат, их около 160 лиц.

При этом американское государство готово усилить свою помощь Украине, если военный конфликт у линии разграничения еще больше обострится. Кристина Квин утверждает, что война на Донбассе находится под пристальным вниманием Штатов.

Также поверенная заметила, что и сами Вооруженные силы Украины стали намного крепче и сильнее за годы противостояния российской агрессии. Квин считает, что за последние семь лет украинская армия прошла достаточно большой путь. Именно поэтому Россия должна понимать, что к любым ее провокациям сейчас готовы, и на них будут давать достойный ответ.

Также, по мнению Кристины Квин, США достаточно явно показали Российской Федерации, на чьей стороне находятся в этом конфликте. Более того — она напомнила, что президент Джозеф Байден предупредил российское правительство о возможных последствиях обострения конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему недавние американские санкции обошли стороной скандальный российский газопровод "Северный поток-2". Инсайдерскую информацию предоставило зарубежное издание Politico.

Также на портале вы можете узнать о том, какие вероятные планы Россия имеет на ныне оккупированные территории Донбасса. Своим мнением поделилась известная финская экспертка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!