Почему новые санкции США против России не затронули "Северный поток-2" — Politico

Мировое сообщество "гудит" — сегодня Российская Федерация получила очередную "порцию" санкций от Штатов. Вместе с этим многие задаются вопросом, почему экономические ограничения не затронули строительство "Северного потока-2", такого важного для России газопровода. По сообщению иностранного издания Politico, подобное решение могло быть преждевременным в юридическом плане.



США не ввели санкции против "Северного потока-2". Фото: Regnum

Как известно, американский лидер Джозеф Байден часто негативно высказывался насчет строительства Россией газопровода к европейским странам. В СМИ регулярно появлялась информация, что РФ стоит ожидать целого пакета экономических обложений по поводу "Северного потока-2". Однако 15 апреля американские санкции коснулись ряда физических и юридических лиц, никак не связанных с газопроводом.

Журналисты Politico утверждают, что официальных комментариев госпредставительства США не дают. Впрочем, инсайдеры предлагают две основных причины, которые могли отстрочить или вовсе отменить вероятные ограничения для РФ, связанные с "Северным потоком-2".

Первым фактором является якобы соответствие всей технической документации компаний, занимающихся строительству, необходимому законодательству. При этом якобы даже не нарушается Закон о защите энергобезопасности Европы, принятый два года назад. Простыми словами — США не может юридически "придраться" к созданию "Северного потока-2".

Второй вероятной причиной является не полная подготовка к объявлению любых санкций, которые могут остановить строительство газовой трубы, столь важной для, к примеру Германии. Это свидетельствует о том, что ограничения все же могут быть введены, однако для тщательного анализа всех необходимых моментов Штатам нужно дополнительное время.

К тому же, любое блокирование "Потока" со стороны США может негативно отобразиться на дипотношениях Америки и Германии, которая лоббирует создание газопровода. При этом журналисты Politico напоминают, что важную позицию в этом вопросе занимает и Украина. При окончательном завершении "Северного потока-2" и его успешном запуске украинская сторона понесет большие убытки.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что именно вошло в новый санкционный список Америки против РФ.

Также предлагаем ознакомиться с экспертным анализом этих ограничений. Специалисты объяснили, к каким последствиям может привести подобный шаг Байдена.

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