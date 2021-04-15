Почему новые санкции США против России не затронули "Северный поток-2" — Politico

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Вечканова Елена
Мировое
сообщество "гудит" — сегодня Российская Федерация получила очередную "порцию"
санкций от Штатов. Вместе с этим многие задаются вопросом, почему экономические
ограничения не затронули строительство "Северного потока-2", такого важного для
России газопровода. По сообщению иностранного издания Politico, подобное решение могло быть преждевременным в юридическом плане.
США не ввели санкции против "Северного потока-2". Фото: Regnum
Как известно,
американский лидер Джозеф Байден часто негативно высказывался насчет
строительства Россией газопровода к европейским странам. В СМИ регулярно
появлялась информация, что РФ стоит ожидать целого пакета экономических
обложений по поводу "Северного потока-2". Однако 15 апреля американские санкции
коснулись ряда физических и юридических лиц, никак не связанных с газопроводом.
Журналисты Politico утверждают, что официальных комментариев
госпредставительства США не дают. Впрочем, инсайдеры предлагают две основных
причины, которые могли отстрочить или вовсе отменить вероятные ограничения для
РФ, связанные с "Северным потоком-2".
Первым фактором
является якобы соответствие всей технической документации компаний, занимающихся
строительству, необходимому законодательству. При этом якобы даже не нарушается
Закон о защите энергобезопасности Европы, принятый два года назад. Простыми
словами — США не может юридически "придраться" к созданию "Северного потока-2".
Второй вероятной
причиной является не полная подготовка к объявлению любых санкций, которые
могут остановить строительство газовой трубы, столь важной для, к примеру
Германии. Это свидетельствует о том, что ограничения все же могут быть введены,
однако для тщательного анализа всех необходимых моментов Штатам нужно
дополнительное время.
К тому же, любое блокирование
"Потока" со стороны США может негативно отобразиться на дипотношениях Америки и
Германии, которая лоббирует создание газопровода. При этом журналисты Politico напоминают, что важную позицию в этом вопросе
занимает и Украина. При окончательном завершении "Северного потока-2" и его
успешном запуске украинская сторона понесет большие убытки.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что именно вошло в новый санкционный список Америки против РФ.
Также предлагаем
ознакомиться с экспертным анализом этих ограничений. Специалисты объяснили, к каким последствиям может привести подобный шаг Байдена.
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