США станут частью переговоров по Донбассу: зачем это РФ и чего ждать Украине

Российские политики не отрицают того, что американские представители могут присоединиться к дипломатическому процессу по завершению войны на Донбассе. Ранее подобных заявлений на высоком уровне не звучало. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, что бы это значило, а также в каком формате (и с каким эффектом) США действительно могут стать частью переговоров насчет ситуации на востоке Украины.

РФ не исключила, что США присоединятся к переговорам по Донбассу. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Россия обманывает себя иллюзиями"

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко считает, что заявление Сергея Рябкова (представитель МИД РФ — ред.) ложится в канву того, что периодически говорит Путин, в том числе на недавней горячей линии.

"Мол, нет смысла встречаться с Зеленским, вообще разговаривать с Украиной, так как у нее якобы есть "хозяин" — США. А раз есть "хозяин", то и вопросы урегулирования конфликта надо решать с ним. В этом контексте РФ и будет продвигать позицию подключения США к переговорам. Позицию, контрпродуктивную для самой РФ", — отмечает эксперт.

По его словам, США в целом и администрация Байдена в частности не согласятся на логику обмена конфликта на конфликт. В стиле: РФ отойдет из Сирии или еще из какой-то страны, где имеются американские интересы, а Штаты позволят ей творить, что угодно на постсоветском пространстве.

"Россия обманывает себя такими иллюзиями, как и тем, что она является равной США. Никто ее такой не считает и считать не будет. Зато Штаты, если получат возможность войти в переговорный процесс, займут максимально жесткую позицию по отношению к ответчику за агрессию, по отношению к Кремлю, — уверен Валерий Кравченко.

Эксперт считает, что для Украины подключение США в качестве медиатора к процессу — то, о чём мы давно говорим, чего давно хотим.

"Для нас это плюс. В свое время был трек Волкера-Суркова. Восстановление подобного формата — это позитив. Ведь Штаты понимают, что ответчиком в конфликте является РФ. И точно не будут "сдавать" Украину, как опасаются некоторые. Подключение США к переговорам точно сыграет нам на руку. А Россия пусть и далее занимается самообманом, мечтает о распределении сфер влияния и так далее. Мы же тем временем должны постараться выжать максимум из этой ситуации для себя", — подытоживает Кравченко.

"Включение США в процесс может означать, что стороны уже договорились"

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук обращает внимание, что раньше РФ выступала против расширения формата переговоров по Донбассу. Настаивала на сохранении существующих форматов, существующих договоренностей.

"Особенно Россия выступала против подключения к ним США. Я, кстати, тоже считаю, что Штаты, войдя в переговорный процесс по Донбассу, гарантированно приведут его к полному краху. С моей точки зрения, они не заинтересованы в завершении этого конфликта в том или ином виде", — отмечает Никита Трачук.

Нынешнее заявление Сергея Рябкова он считает определенной уступкой со стороны России. Которая, в свою очередь, ждет ответных "реверансов".

"Напомню, что в середине июня состоялся саммит США-РФ. Итоги которого Байден и Путин подвели со сдержанным оптимизмом. По их словам, есть точки соприкосновения, моменты, по которым можно совместно работать. И вполне возможно, что нынешние заявления замглавы МИД РФ — активизация по одному из таких направлений. А именно — по украинскому кейсу", — предполагает Трачук.

Эксперт отмечает, что сама публикация Рябкова является весьма критической.

"Он [Рябков] в интервью отметил, что пока не видит понимания со стороны США позиции РФ, какого-то комплексного подхода. Поэтому мяч сейчас — на поле Вашингтона. Но сам факт допущения вероятности привлечения Штатов к переговорам свидетельствует, что намечается какая-то активизация по донбасскому кейсу", — подчеркивает эксперт.

В то же время, акцентирует Никита Трачук, РФ согласится включить США в переговорный процесс при условии, что будут соблюдены ее интересы, а сами переговоры окажутся результативными, а не из разряда — встреча ради встречи.

"Пока сложно говорить, какой это будет формат и будет ли от него эффект, — признался эксперт. — Включение США в процесс может означать, что стороны уже договорились и сейчас просто происходит формализация договоренностей. Либо, что процесс под тем или иным предлогом хотят похоронить, чтобы через какое-то время попытаться перезагрузить".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в последнее время украинские политики все чаще начали говорить о другом варианте решения российско-украинской войны на Донбассе. При чем здесь референдум, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какую самую большую проблему в процессе завершения войны на Донбассе видят США.

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