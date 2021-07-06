Предупреждение или провокация: зачем Украина говорит о референдуме по Донбассу

Украинские политики все чаще начали говорить о референдуме по вопросам Донбасса. Так, по словам спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея Арестовича, у народа могут спросить, признает ли он оккупацию отдельных территорий Донбасса Россией. Если украинцы согласятся, то с ОРДЛО могут окончательно прекратить любые социально-экономические отношения, потребовав от РФ полной ответственности.



Арестович предложил провести референдум по Донбассу. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Комментарии" попросили экспертов объяснить, о чем свидетельствуют подобные месседжи, которые все чаще и настойчивее "вбрасывает" украинская власть. Специалисты также пояснили, какие могут быть последствия у такого референдума.

"Вместо решения проблемы мы наблюдаем бегство от нее"

Социолог Павел Кутуев называет более чем странным предложение проводить референдумы по Донбассу.

"Сперва это прозвучало из уст президента. Потом как уточняющий, смягчающий комментарий (на деле мало, что меняющий) — со стороны Арестовича. При этом стоит напомнить, что избирательная платформа, на основе которой нынешняя команда пришла к власти, базировалась на обещании эффективного поиска дороги к миру. Теперь мы видим попытку уйти от проблемы, отгородится от нее. Вместо решения проблемы мы наблюдаем бегство от нее", — констатирует социолог.

Такой подход, уверен Павел Кутуев, нарушает принципы функционирования любой политической системы, которая должна быть нацелена на сохранение территориальной целостности, на защиту своих граждан. А если территориальная целостность нарушена (как в нашем случае) — на ее восстановление, реинтеграцию населения.

"Если такой референдум станет возможен, его последствия окажутся однозначно негативными: от консервации нынешнего статус-кво — до ухудшения ситуации, отдаления перспективы возвращения наших граждан в границы суверенной Украины", — прогнозирует Павел Кутуев.

"Второго Приднестровья с заморозкой конфликта мы не получим"

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко скептически относится к инициативе проведения всеукраинского референдума на тему оккупированного Донбасса и прерывания с ним всевозможных контактов.

"Её периодически озвучивают представители власти, также она имела мощный публичный толчок из уст президента Зеленского. Подобные информационные месседжи скорее направлены не на внутреннего потребителя, а на внешних партнёров, а также Кремль, — считает эксперт. — Предполагаю, что как в рамках "Нормандской четверки", так и в рамках общения с американской стороной Украина таким образом даёт понять, что не согласится на имплементацию Минских соглашений в российском ключе. И если ход переговоров не изменится, то мы готовы к более радикальным шагам".

Игорь Чаленко с сожалением отмечает, что сегодня мы продолжаем заходить в конфронтацию.

"Ситуация в Чёрном море вокруг учений "Си Бриз-2021", усиление обстрелов на линии разграничения на Донбассе, фактический отказ россиян от двусторонней встречи Зеленского с Путиным свидетельствуют о дальнейшей поляризации позиций, — подчеркивает руководитель ЦАС. — Сегодня нет необходимости проводить дорогостоящий референдум (обойдётся примерно в 2 млрд грн) для получения народной позиции по донбасскому кейсу. Власть уже получила оглушительный мандат на всеукраинских выборах в 2019 году, присутствуют постоянные замеры социологов. Технически для организации тотальной блокады достаточно нескольких решений Верховной Рады и Кабмина".

По мнению Игоря Чаленко, считать, что результаты референдума могут стать зонтом от падения рейтингов в случае подобных решений — недальновидно. При этом решение о блокаде будет иметь сильнейший удар с точки зрения поддержки Украины на оккупированных территориях.

"Далеко ходить не надо, есть пример Крыма. Позиция жителей полуострова после энергетической, водной и товарной блокады вполне однозначна — и не на стороне Украины (за исключением крымских татар). Если всё же такое решение по ОРДЛО будет принято, второго Приднестровья с заморозкой конфликта мы не получим. Скорее, продолжится дальнейшая ползучая аннексия оккупированных территорий Донбасса со стороны РФ с социально-экономической и политической интеграцией", — прогнозирует руководитель ЦАС.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие риски в целом, по мнению экспертов, может принести Украине проведения национального референдума насчет Донбасса. Подробности — в нашем материале.

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