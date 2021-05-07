США поддерживает вступление Украины в НАТО — Шмыгаль

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Ольга Чародий
Америка поддерживает вступление Украины в НАТО. Это является
признаком успешного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. Об этом в
эфире ток-шоу "Право на владу" сказал премьер-министр Украины Денис
Шмыгаль.
Денис Шмыгаль (фото из открытых источников)
По его словам, представитель Белого дома сделал заявление о
том, что администрация США поддерживает вступление Украины в НАТО.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что Пентагон является ключевым украинским партнером в вопросах сдерживания агрессии российских оккупантов. Блинкен пообещал рассмотреть любое обращение о необходимой помощи, которое Украина адресует Белому Дому. Более того, чиновник отметил, что в Штатах уже начинают продумывать, каким способом можно еще поддержать нашу страну в российско-украинском конфликте.
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