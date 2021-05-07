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США поддерживает вступление Украины в НАТО — Шмыгаль

Представитель Белого дома сделал заявление о том, что администрация США поддерживает вступление Украины в НАТО

сегодня, 00:13
Автор:

Ольга Чародий

Америка поддерживает вступление Украины в НАТО. Это является признаком успешного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

США поддерживает вступление Украины в НАТО — Шмыгаль

Денис Шмыгаль (фото из открытых источников)

"Мы обсудили с господином Блинкеном целый ряд вопросов. Разговор шел, как равных партнеров. Мы обсуждали вопросы безопасности и, в частности, речь шла о евроатлантической интеграции Украины", -  рассказал Шмыгаль.

По его словам, представитель Белого дома сделал заявление о том, что администрация США поддерживает вступление Украины в НАТО.

"Это также, я считаю, один из результатов сегодняшнего успешного визита господина Блинкена в Украину ", — пояснил Шмыгаль.

 Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты будут продолжать оказывать поддержку Украине. Кроме того, накануне встречи с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, он рассказал о цели визита в нашей стране. "Я здесь по очень простой причине – я представляю президента Байдена. Чтобы еще раз подтвердить сильное партнерство между нашими двумя странами, нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины. Наше обязательство — работать с вами и укреплять вашу демократию, продвигая реформы по борьбе с коррупцией. Мы — ваши партнеры на обоих фронтах", – отметил госсекретарь США.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что Пентагон является ключевым украинским партнером в вопросах сдерживания агрессии российских оккупантов. Блинкен пообещал рассмотреть любое обращение о необходимой помощи, которое Украина адресует Белому Дому. Более того, чиновник отметил, что в Штатах уже начинают продумывать, каким способом можно еще поддержать нашу страну в российско-украинском конфликте.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hp574ptle-Q&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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