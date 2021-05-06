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Блинкен рассказал, зачем приехал в Украину

Госсекретарь США акцентировал внимание на необходимости борьбы с коррупцией в Украине

сегодня, 21:00
Автор:

Татьяна Веремеева

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты будут продолжать оказывать поддержку Украине. Кроме того, накануне встречи с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, он рассказал о цели визита в нашей стране. Об это пишет РБК-Украина.

Блинкен рассказал, зачем приехал в Украину

Цель визита Энтони Блинкена в Украину. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

"Я здесь по очень простой причине – я представляю президента Байдена. Чтобы еще раз подтвердить сильное партнерство между нашими двумя странами, нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины. Наше обязательство — работать с вами и укреплять вашу демократию, продвигая реформы по борьбе с коррупцией. Мы — ваши партнеры на обоих фронтах", – отметил госсекретарь США.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что Пентагон является ключевым украинским партнером в вопросах сдерживания агрессии российских оккупантов. Блинкен пообещал рассмотреть любое обращение о необходимой помощи, которое Украина адресует Белому Дому. Более того, чиновник отметил, что в Штатах уже начинают продумывать, каким способом можно еще поддержать нашу страну в российско-украинском конфликте.

Помимо прочего Блинкен также заявил, что Россия встретится с сильнейшим ответом со стороны Запада в случае полномасштабного нападения на Украину. Пока же, по словам американского политика, США сотрудничают с Евросоюзом и НАТО, дабы обеспечить необходимую поддержку украинской власти.

Напомним, "Комментарии" вместе с экспертами подвели итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, оценили его встречи и заявления, а также разбирались, какие главные выводы можно сделать.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/blinken-zaveril-ukrainu-podderzhke-ssha-nazval-1620293212.html
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