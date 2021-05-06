Блинкен рассказал, зачем приехал в Украину

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Татьяна Веремеева
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты будут
продолжать оказывать поддержку Украине. Кроме того, накануне встречи с главой
украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, он рассказал о цели
визита в нашей стране. Об это пишет РБК-Украина.
Цель визита Энтони Блинкена в Украину. Фото: Kevin Lamarque / Reuters
"Я здесь по очень простой причине – я представляю президента Байдена. Чтобы
еще раз подтвердить сильное партнерство между нашими двумя странами, нашу
приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости
Украины. Наше обязательство — работать с вами и укреплять вашу демократию,
продвигая реформы по борьбе с коррупцией. Мы — ваши партнеры на обоих фронтах",
– отметил госсекретарь США.
Кроме того, чиновник
подчеркнул, что Пентагон является ключевым украинским партнером в вопросах
сдерживания агрессии российских оккупантов. Блинкен пообещал рассмотреть любое
обращение о необходимой помощи, которое Украина адресует Белому Дому. Более
того, чиновник отметил, что в Штатах уже начинают продумывать, каким способом
можно еще поддержать нашу страну в российско-украинском конфликте.
Помимо прочего Блинкен также заявил, что Россия встретится с сильнейшим
ответом со стороны Запада в случае полномасштабного нападения на Украину. Пока
же, по словам американского политика, США сотрудничают с Евросоюзом и НАТО,
дабы обеспечить необходимую поддержку украинской власти.
Напомним, "Комментарии" вместе с экспертами подвели итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, оценили его встречи и заявления, а также разбирались, какие главные выводы можно сделать.
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