Блинкен рассказал, зачем приехал в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты будут продолжать оказывать поддержку Украине. Кроме того, накануне встречи с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, он рассказал о цели визита в нашей стране. Об это пишет РБК-Украина.



Цель визита Энтони Блинкена в Украину. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

"Я здесь по очень простой причине – я представляю президента Байдена. Чтобы еще раз подтвердить сильное партнерство между нашими двумя странами, нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины. Наше обязательство — работать с вами и укреплять вашу демократию, продвигая реформы по борьбе с коррупцией. Мы — ваши партнеры на обоих фронтах", – отметил госсекретарь США.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что Пентагон является ключевым украинским партнером в вопросах сдерживания агрессии российских оккупантов. Блинкен пообещал рассмотреть любое обращение о необходимой помощи, которое Украина адресует Белому Дому. Более того, чиновник отметил, что в Штатах уже начинают продумывать, каким способом можно еще поддержать нашу страну в российско-украинском конфликте.

Помимо прочего Блинкен также заявил, что Россия встретится с сильнейшим ответом со стороны Запада в случае полномасштабного нападения на Украину. Пока же, по словам американского политика, США сотрудничают с Евросоюзом и НАТО, дабы обеспечить необходимую поддержку украинской власти.

Напомним, "Комментарии" вместе с экспертами подвели итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, оценили его встречи и заявления, а также разбирались, какие главные выводы можно сделать.

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