logo
Русский Українська

BTC/USD

55840.65

ETH/USD

3455.81

LTC/USD

328.91

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Получит ли Украина новое вооружение от США — Блинкен
commentss НОВОСТИ Все новости

Получит ли Украина новое вооружение от США — Блинкен

Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен уверен, что Пентагон согласится снова сотрудничать с Украиной

сегодня, 20:33
Автор:

Вечканова Елена

Американские партнеры постоянно демонстрируют всеобщую поддержку украинскому правительству. Особенно это проявляется в вопросах военной помощи, что важно во время российской агрессии на Донбассе. Вероятно, в ближайшее время Украина может рассчитывать на дополнительные поставки оружия из Штатов, сообщает "Радио Свобода".

Получит ли Украина новое вооружение от США — Блинкен

Энтони Блинкен о военной помощи Украине. Фото: Радио Свобода

Подобные выводы можно сделать со слов американского госсекретаря Энтони Блинкена. Чиновник подчеркнул, что Пентагон является ключевым украинским партнером в вопросах сдерживания агрессии российских оккупантов.

Поэтому Блинкен пообещал рассмотреть любое обращение о необходимой помощи, которое Украина адресует Белому Дому. Также чиновник отметил, что в Штатах уже начинают продумывать, каким еще способом можно поддержать нашу страну в российско-украинском конфликте.

Помимо прочего Блинкен заявил, что Россия встретится с сильнейшим ответом со стороны Запада в случае полномасштабного нападения на Украину. Пока же, по словам американского политика, США сотрудничают с Евросоюзом и НАТО, чтобы обеспечить необходимую поддержку украинской власти.

Сейчас Украина находится в фокусе внимания множества иностранных партнеров, подчеркнул Госсекретарь США. Поэтому, по мнению чиновника, Путин и его приближенные должны понимать весь риск любого усиления военной агрессии на Донбассе. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению Дмитрия Кулебы, предстоящая встреча американского и российского президентов повлияет на Украину.

Также на портале вы можете узнать, что визит Блинкена в Украину, по словам эксперта, является элементом содержательной подготовки в США к саммиту Байден-Путин. Что еще о приезде Госсекретаря США в Киев думает дипломат Константин Елисеев, можно узнать в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-blinken-zbroya-kyiv/31241353.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ