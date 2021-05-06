Получит ли Украина новое вооружение от США — Блинкен

Американские партнеры постоянно демонстрируют всеобщую поддержку украинскому правительству. Особенно это проявляется в вопросах военной помощи, что важно во время российской агрессии на Донбассе. Вероятно, в ближайшее время Украина может рассчитывать на дополнительные поставки оружия из Штатов, сообщает "Радио Свобода".



Энтони Блинкен о военной помощи Украине. Фото: Радио Свобода

Подобные выводы можно сделать со слов американского госсекретаря Энтони Блинкена. Чиновник подчеркнул, что Пентагон является ключевым украинским партнером в вопросах сдерживания агрессии российских оккупантов.

Поэтому Блинкен пообещал рассмотреть любое обращение о необходимой помощи, которое Украина адресует Белому Дому. Также чиновник отметил, что в Штатах уже начинают продумывать, каким еще способом можно поддержать нашу страну в российско-украинском конфликте.

Помимо прочего Блинкен заявил, что Россия встретится с сильнейшим ответом со стороны Запада в случае полномасштабного нападения на Украину. Пока же, по словам американского политика, США сотрудничают с Евросоюзом и НАТО, чтобы обеспечить необходимую поддержку украинской власти.

Сейчас Украина находится в фокусе внимания множества иностранных партнеров, подчеркнул Госсекретарь США. Поэтому, по мнению чиновника, Путин и его приближенные должны понимать весь риск любого усиления военной агрессии на Донбассе.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению Дмитрия Кулебы, предстоящая встреча американского и российского президентов повлияет на Украину.

Также на портале вы можете узнать, что визит Блинкена в Украину, по словам эксперта, является элементом содержательной подготовки в США к саммиту Байден-Путин. Что еще о приезде Госсекретаря США в Киев думает дипломат Константин Елисеев, можно узнать в нашем материале.

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