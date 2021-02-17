Кулеба назвал причину, по которой Украина до сих пор не в НАТО

Стать членом НАТО Украине мешает иррациональный страх "спровоцировать" Россию. Таким мнением поделился глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в личной колонке издания Atlantic Council.

Украине пора стать членом НАТО, считают в МИД. Фото: armyinform.com.ua

По мнению главного украинского дипломата, на вопрос членства Украины в НАТО можно смотреть с двух ракурсов — эмоционального и рационального.

Эмоции, уверен Кулеба, напрямую связаны с агрессивным "соседом" — Россией — на восточной границе.

"Воссоединение мифов и страхов сразу активизируется, когда слова "Украина" и "НАТО" появляются в одном предложении. Часто такой ураган эмоций превосходить любую логику или ум. [ … ] В последние годы Россия сочетала военные операции с дезинформационными кампаниями, что были призваны оправдывать её агрессивные действия. Ключевой темой была идея принципиально обороняющейся России, вынужденной защищать свои границы от "расширения НАТО", — пояснил политик.

По мнению Кулебы, именно распространение подобных российских нарративов и влияет на спорное отношение очень многих украинцев к вопросу членству в Альянсе.

Если же рассматривать ситуацию с рациональной точки зрения, то Украине уже давным-давно пора стать одной из стран-участниц НАТО. Свое право на такой статус, а также силу (в том числе военную) мы демонстрируем с помощью сдерживания российской агрессии на Донбассе. Также, считает Кулеба, украинские военные ограждают от нападок РФ и регион между Черным и Балтийским морем.

"Украина накопила бесценный опыт по сдерживанию российской агрессии на традиционном военном поле боя, а также в гибридной войне, которая начинается кибератаками и заканчивается дезинформацией и не только", — отметил глава МИД.

Дмитрий Кулеба напомнил, что после обещания НАТО однажды сделать Украину, а также Грузию партнерами Альянса прошло уже 13 лет — это состоялось в 2008 году. Министр уверен, что нынешнее время — лучшее, дабы наконец-то получить план действий по членству в НАТО (для обеих стран).

Напомним, ранее "Комментарии" вместе с экспертами пытались выяснить, каковы у Украины возможности получить военную поддержку от НАТО.

Также на портале можно узнать о заявлении Альянса по поводу противостояния с Россией.

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