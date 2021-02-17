Кулеба назвал причину, по которой Украина до сих пор не в НАТО

Язык
Coinspot 17.02.2021
BTC/USD
50976.83
ETH/USD
1803.51
LTC/USD
219.84
НБУ 17.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Стать членом НАТО
Украине мешает иррациональный страх "спровоцировать" Россию. Таким мнением
поделился глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в личной колонке
издания Atlantic Council.
Украине пора стать членом НАТО, считают в МИД. Фото: armyinform.com.ua
По мнению главного
украинского дипломата, на вопрос членства Украины в НАТО можно смотреть с двух
ракурсов — эмоционального и рационального.
Эмоции, уверен Кулеба,
напрямую связаны с агрессивным "соседом" — Россией — на восточной границе.
По мнению Кулебы,
именно распространение подобных российских нарративов и влияет на спорное отношение
очень многих украинцев к вопросу членству в Альянсе.
Если же
рассматривать ситуацию с рациональной точки зрения, то Украине уже давным-давно
пора стать одной из стран-участниц НАТО. Свое право на такой статус, а также
силу (в том числе военную) мы демонстрируем с помощью сдерживания российской
агрессии на Донбассе. Также, считает Кулеба, украинские военные ограждают от нападок РФ и регион между Черным и Балтийским морем.
Дмитрий Кулеба
напомнил, что после обещания НАТО однажды сделать Украину, а также Грузию партнерами
Альянса прошло уже 13 лет — это состоялось в 2008 году. Министр уверен, что
нынешнее время — лучшее, дабы наконец-то получить план действий по членству в
НАТО (для обеих стран).
Напомним, ранее "Комментарии"
вместе с экспертами пытались выяснить, каковы у Украины возможности получить военную поддержку от НАТО.
Также на портале
можно узнать о заявлении Альянса по поводу противостояния с Россией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости