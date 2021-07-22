США могут ввести санкции против Турции: как с этим связана Россия

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Вечканова Елена
В американском правительстве готовы объявить санкции против Турции. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, причина в том, что турецкая власть закупает вооружение у России. "Комментарии" решили узнать, насколько реалистична эта угроза.
США готовы ввести санкции против Турции из-за России. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула оценил, могут ли пойти США на обострение отношений с Турцией и не выглядит ли это как попытка отвести внимание от фактического "слива" ряда союзников в ситуации с "Северным потоком-2".
По мнению эксперта,
вопрос закупки российских систем ПВО Турцией уже давно остается одним из
основных камней преткновения на пути к стабилизации американо-турецких отношений.
При этом Вашингтон занимает последовательно негативную позицию относительно
этой сделки, которая, по мнению американской стороны, подрывает единство НАТО.
В такой ситуации,
поясняет специалист, совершенно логично, что в случае дальнейшего развития
турецко-российских отношений в сфере закупки вооружения Вашингтон обратится к
новым санкционным мерам. Это простая констатация факта и напоминание о
традиционном, до сих пор неизменном подходе США к этому вопросу.
По его словам, турецкие
власти неоднократно подчеркивали, что в интересах собственного государства
готовы покупать необходимое с их точки зрения современное вооружение из любых
источников. И не собираются подчинять вопросы безопасности турецкого народа
позициям других стран, даже если речь идет о важных союзниках. Такая
принципиальная, национальноориентированная позиция — яркая иллюстрация подходов
Реджепа Эрдогана к вопросам международных отношений. И она не исключает
дальнейшего развития сотрудничества с РФ.
Особое внимание
эксперт обращает на авиационное направлении, ведь в результате исключения из
программы F-35 в Турции появляется спрос на новые истребители.
Пару дней назад на
Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 россияне представили
новый легкий истребитель Су-75, который разрабатывается в первую очередь на
экспорт. Однако, по словам специалиста, внешний вид самолета напоминает
американские концепты многолетней давности (то есть явно не соответствует
заявлениям об инновационности и уникальности), а его разработка находится на
ранних стадиях. Замикула уверен, что Турция вряд ли "купится" на российскую
рекламу сомнительных проектов, которые по оценкам независимых экспертов
уступают американскому вооружению.
Конечно же, такое
потенциальное сотрудничество Анкары и Москвы тоже вызывает обеспокоенность в
США, и именно по этому поводу могла высказаться Виктория Нуланд — в виде
превентивного обозначения позиции, объясняет специалист. Сейчас проходит
МАКС-2021, и Николай Замикула связывает заявления американского представителя с
этим событием, в рамках которого теоретически могут вестись некие
предварительные переговоры и заключаться черновые варианты соглашений.
По мнению эксперта,
не стоит проецировать тот факт, что для Украины и ее восточноевропейских
партнеров проблема российского газопровода остается ключевой угрозой, на
действия других актеров международных отношений, ведущих глобальную игру. В конце
концов, считает Николай Замикула, надо рационально оценивать их интересы и
приоритеты — и в данном случае заявление Нуланд остается вполне прогнозируемым,
независимым от украинского контекста действием в рамках одного из ведущих
направлений внешней политики США (отношения с Турцией).
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как Владимир Путин может шантажировать турецкое правительство из-за поддержки Украины. Подробности — в нашем материале.
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