США могут ввести санкции против Турции: как с этим связана Россия

В американском правительстве готовы объявить санкции против Турции. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, причина в том, что турецкая власть закупает вооружение у России. "Комментарии" решили узнать, насколько реалистична эта угроза.

США готовы ввести санкции против Турции из-за России. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула оценил, могут ли пойти США на обострение отношений с Турцией и не выглядит ли это как попытка отвести внимание от фактического "слива" ряда союзников в ситуации с "Северным потоком-2".

"У Эрдогана — принципиальная, национальноориентированная позиция"

По мнению эксперта, вопрос закупки российских систем ПВО Турцией уже давно остается одним из основных камней преткновения на пути к стабилизации американо-турецких отношений. При этом Вашингтон занимает последовательно негативную позицию относительно этой сделки, которая, по мнению американской стороны, подрывает единство НАТО.

"Учитывается как геополитический аспект дела (отношения в сфере ВПК между членом Альянса и страной, которая является основной угрозой его Восточному флангу), так и практически военный (невозможность интегрирования российских систем в общую евроатлантическую систему ПВО), — говорит Николай Замикула. — Соединенные Штаты уже ввели в ответ на это соглашение определенные ограничения против Турции, наиболее значимым из которых является исключение Анкары из партнерской программы по производству и закупке истребителей пятого поколения F-35".

В такой ситуации, поясняет специалист, совершенно логично, что в случае дальнейшего развития турецко-российских отношений в сфере закупки вооружения Вашингтон обратится к новым санкционным мерам. Это простая констатация факта и напоминание о традиционном, до сих пор неизменном подходе США к этому вопросу.

"Однако необходимо подчеркнуть, что речь шла о потенциальной реакции на новые закупки российского оружия Анкарой. Оценивая перспективы такого развития событий, стоит обратить внимание на теоретическую возможность и практическую необходимость таких действий со стороны Турции", — отмечает Замикула.

По его словам, турецкие власти неоднократно подчеркивали, что в интересах собственного государства готовы покупать необходимое с их точки зрения современное вооружение из любых источников. И не собираются подчинять вопросы безопасности турецкого народа позициям других стран, даже если речь идет о важных союзниках. Такая принципиальная, национальноориентированная позиция — яркая иллюстрация подходов Реджепа Эрдогана к вопросам международных отношений. И она не исключает дальнейшего развития сотрудничества с РФ.

"В то же время стоит пристально рассмотреть ассортимент товаров, который Москва может предложить Анкаре, — считает Николай Замикула. — Рациональная оценка новейших российских проектов в сфере вооружения показывает их сомнительную ценность для Турции (которая активно развивает собственный ВПК, и по многим направлениям имеет свои разработки). Как бы россияне не нахваливали свои изделия, многие проекты явно не соответствуют возлагаемым на них надеждам".

В чем нуждается "оборонка" Турции

Особое внимание эксперт обращает на авиационное направлении, ведь в результате исключения из программы F-35 в Турции появляется спрос на новые истребители.

"В этих условиях российская пресса уже давно намекает на потенциальную сделку с Турцией относительно продажи самолетов Су-57, которые по российским заявлениям также относятся к пятому поколению. Однако тот факт, что эта модель пребывает в разработке уже многие годы, но до сих пор так и не поступила в реально значимых количествах на вооружение российских ВКС, а также критические замечания индийских партнеров относительно проекта, к которому они на начальных этапах проявляли интерес, показывает его сомнительную ценность", — говорит Николай Замикула.

Пару дней назад на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 россияне представили новый легкий истребитель Су-75, который разрабатывается в первую очередь на экспорт. Однако, по словам специалиста, внешний вид самолета напоминает американские концепты многолетней давности (то есть явно не соответствует заявлениям об инновационности и уникальности), а его разработка находится на ранних стадиях. Замикула уверен, что Турция вряд ли "купится" на российскую рекламу сомнительных проектов, которые по оценкам независимых экспертов уступают американскому вооружению.

"В то же время имеется вероятность развития российско-турецкого сотрудничества на уровне разработок, — отмечает эксперт. — Анкара заявляет о работах над собственным национальным проектом самолета пятого поколения TF-X. Однако из-за имеющегося недостатка опыта в работах по этому направлению он вряд ли будет реализован в ближайшие годы. И тут со стороны Турции возможен интерес к российским разработкам, наработанным в процессе проектирования новых моделей. Сами по себе изделия КБ Сухого вряд ли заинтересуют турецкие ВВС, но возможно их отдельные элементы могут быть использованы при работах над собственными проектами".

Конечно же, такое потенциальное сотрудничество Анкары и Москвы тоже вызывает обеспокоенность в США, и именно по этому поводу могла высказаться Виктория Нуланд — в виде превентивного обозначения позиции, объясняет специалист. Сейчас проходит МАКС-2021, и Николай Замикула связывает заявления американского представителя с этим событием, в рамках которого теоретически могут вестись некие предварительные переговоры и заключаться черновые варианты соглашений.

"А вот вопрос "Северного потока-2", по моему мнению, к делу первоочередного отношения не имеет, — говорит Замикула. — Конечно, заявление можно воспринимать как попытку напомнить о том, что Байден не забывает о необходимости противостоять усилению российского влияния — если не в вопросах газопровода, то на других направлениях. Однако следует принимать во внимание, что для Вашингтона выстраивание отношений с Германией и Турцией — мощными членами евроатлантического сообщества — остаются параллельными направлениями дипломатической деятельности".

По мнению эксперта, не стоит проецировать тот факт, что для Украины и ее восточноевропейских партнеров проблема российского газопровода остается ключевой угрозой, на действия других актеров международных отношений, ведущих глобальную игру. В конце концов, считает Николай Замикула, надо рационально оценивать их интересы и приоритеты — и в данном случае заявление Нуланд остается вполне прогнозируемым, независимым от украинского контекста действием в рамках одного из ведущих направлений внешней политики США (отношения с Турцией).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Владимир Путин может шантажировать турецкое правительство из-за поддержки Украины. Подробности — в нашем материале.

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