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Главная Новости Политика внешняя политика Как Путин шантажирует Турцию из-за поддержки Украины
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Как Путин шантажирует Турцию из-за поддержки Украины

Турция может надолго остаться без российских туристов

6 июня 2021, 14:00
Автор:

Данило Матюха

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в апреле 2021 года пожаловался украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на угрозы со стороны России. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Wall Street Journal.

Как Путин шантажирует Турцию из-за поддержки Украины

Путин и Эрдоган. Фото: РИА

Как стало известно, Кремль прибегает к запугиванию из-за предоставления военной поддержки Украине.

По информации журналистов, Путин сообщил Эрдогану о продлении запрета на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украине.

Также источник сообщает, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом.

Напомним, государственное предприятие "Антонов" приступило к разработке отечественного беспилотника. Украинский дрон будет аналогом турецкого Bayraktar TB2.

Добавим, что в ближайшее время в Украину поступит партия современных беспилотников от турецкой компании Bayraktar. Эти боевые ударные беспилотники фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны.

Также Украина планирует в ближайшие пять лет запустить в космос семь спутников. Запуск состоится в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы, которую разработало Государственное космическое агентство Украины.

В ближайшем будущем спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли. То есть можно будет увидеть фотографии ее поверхности из космоса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.wsj.com/articles/armed-low-cost-drones-made-by-turkey-reshape-battlefields-and-geopolitics-11622727370
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