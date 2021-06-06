Как Путин шантажирует Турцию из-за поддержки Украины

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Данило Матюха
Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в апреле 2021 года пожаловался украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на угрозы со стороны России. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Wall Street Journal.
Путин и Эрдоган. Фото: РИА
Как стало известно, Кремль прибегает к запугиванию из-за предоставления военной поддержки Украине.
По информации журналистов, Путин сообщил Эрдогану о продлении запрета на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украине.
Также источник сообщает, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом.
Напомним, государственное предприятие "Антонов" приступило к разработке отечественного беспилотника. Украинский дрон будет аналогом турецкого Bayraktar TB2.
Добавим, что в ближайшее время в Украину поступит партия современных беспилотников от турецкой компании Bayraktar. Эти боевые ударные беспилотники фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны.
Также Украина планирует в ближайшие пять лет запустить в космос семь спутников. Запуск состоится в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы, которую разработало Государственное космическое агентство Украины.
В ближайшем будущем спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли. То есть можно будет увидеть фотографии ее поверхности из космоса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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