Как Турция планирует расширить свою сферу влияния на Кавказе

Президент Турции Реджеп Эрдоган не исключает возможности создания турецкой военной базы на территории Азербайджана. Об этом рассказал сам президент в интервью Hurriyet.

Реджеп Эрдоган - фото из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста об открытии военной базы, турецкий гарант ответил, что это не противоречит подписанной накануне между двумя странами Шушинской декларации о союзнических отношениях.

Добавим, что этот документ гарантирует регулярное проведение совместных заседаний советов безопасности двух стран, а также координацию действий вооруженных сил и оказания помощи друг другу в случае возникновения угрозы для безопасности или суверенитета.

"Теперь это не выходит за рамки Шушинской декларации. Здесь возможно дальнейшее развитие и расширение", — заявил Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что в настоящее время перед властями Азербайджана стоит задача обеспечить безопасность границы.

"Здесь особенно важны промежуточные встречи Ильхама Алиева с Владимиром Путиным, а также переговоры, которые проведем мы, могут развить этот вопрос по-другому", — добавил президент Турции.





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