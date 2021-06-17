Как Турция планирует расширить свою сферу влияния на Кавказе

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Данило Матюха
Президент Турции Реджеп Эрдоган не исключает возможности создания турецкой военной базы на территории Азербайджана. Об этом рассказал сам президент в интервью Hurriyet.
Реджеп Эрдоган - фото из открытых источников
Отвечая на вопрос журналиста об открытии военной базы, турецкий гарант ответил, что это не противоречит подписанной накануне между двумя странами Шушинской декларации о союзнических отношениях.
Добавим, что этот документ гарантирует регулярное проведение совместных заседаний советов безопасности двух стран, а также координацию действий вооруженных сил и оказания помощи друг другу в случае возникновения угрозы для безопасности или суверенитета.
Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что в настоящее время перед властями Азербайджана стоит задача обеспечить безопасность границы.
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