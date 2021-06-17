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Как Турция планирует расширить свою сферу влияния на Кавказе

Эрдоган заявил о намерении разместить свои военные части в Азербайджане

сегодня, 18:07
Автор:

Данило Матюха

Президент Турции Реджеп Эрдоган не исключает возможности создания турецкой военной базы на территории Азербайджана. Об этом рассказал сам президент в интервью Hurriyet.

Как Турция планирует расширить свою сферу влияния на Кавказе

Реджеп Эрдоган - фото из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста об открытии военной базы, турецкий гарант ответил, что это не противоречит подписанной накануне между двумя странами Шушинской декларации о союзнических отношениях.

Добавим, что этот документ гарантирует регулярное проведение совместных заседаний советов безопасности двух стран, а также координацию действий вооруженных сил и оказания помощи друг другу в случае возникновения угрозы для безопасности или суверенитета.

"Теперь это не выходит за рамки Шушинской декларации. Здесь возможно дальнейшее развитие и расширение", — заявил Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что в настоящее время перед властями Азербайджана стоит задача обеспечить безопасность границы.

"Здесь особенно важны промежуточные встречи Ильхама Алиева с Владимиром Путиным, а также переговоры, которые проведем мы, могут развить этот вопрос по-другому", — добавил президент Турции.

Напомним, что 27 мая военнослужащие Азербайджана уже заявляли, что армянские солдаты пытались заминировать пути снабжения, ведущие к их позициям. Не обошлось и без пленных. Все детали — в нашем материале.

Также ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан во лжи. Прес-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сделала заявление в ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамова о том, что Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных, захваченных во время войны в Арцахе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-biden-gorusmesinin-detaylarini-ilk-kez-anlatti-41834145
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