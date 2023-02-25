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Создание спецтрибунала для РФ: Украина заручилась поддержкой первой страны Латинской Америки

Дмитрий Кулеба заявил, что Гватемала поддержит спецтрибунал для России

сегодня, 13:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим гватемальским коллегой Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая поддержит создание спецтрибунала. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы.

Создание спецтрибунала для РФ: Украина заручилась поддержкой первой страны Латинской Америки

Гватемала поддержит спецтрибунал для РФ. Фото: Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы

"В Нью-Йорке я был рад встретиться с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала — наш верный друг", — рассказал Кулеба.


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Глава МИД Украины добавил, что во время встречи стороны обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности.

"Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в Основную группу по созданию Специального трибунала за преступления агрессии против Украины", — отметил Дмитрий Кулеба.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай заблокировал коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения России в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский провел 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины, большую пресс-конференцию (длилась около двух с половиной часов) для украинских и западных журналистов. Естественно, основными были вопросы войны и поисков мира. Как оцениваете прозвучавшие меседжи и саму конференцию? Какие места показались сильными, какие – напротив? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – санкции и еще больше оружия для Украины: Дмитрий Кулеба рассказал об итогах встречи с министрами G7.




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Источник: https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1629386266813902848?s=46&t=AMhMF-ltkCT6mA1y8OXgiw
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