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Санкции и еще больше оружия для Украины: Кулеба рассказал об итогах встречи с министрами G7

Дмитрий Кулеба заявил о "быстрых поставках оружия" и новых санкциях после встречи с министрами G7

сегодня, 16:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет о том, чтобы существенно ускорить поставки оружия и введении новых санкций против России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-страницу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Санкции и еще больше оружия для Украины: Кулеба рассказал об итогах встречи с министрами G7

Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с министрами стран G7. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

"Я принял участие в министерской встрече G7 по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси. Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. Россия должна осознать, что мы не устанем противодействовать его агрессии", — написал Дмитрий Кулеба.


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Стоит напомнить, ранее сообщалось, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — США и ЕС к годовщине полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, готовят новые санкционные пакеты. К сожалению, они, похоже, не будут включать в себя санкции против ядерного сектора агрессора, чего добивается Украина. Каковы перспективы санкционных ударов по агрессору? С чем их важно совмещать? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — как Украина может решить вопрос с вооружением – почему откладывается вопрос по западной авиации. Эксперты детально разобрались в вопросе во время эксклюзивного интервью нашему порталу.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле переживают через передачу Украине танков и ракет: подробности от Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1626912253436997632?cxt=HHwWgMC9reSE-pMtAAAA
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