Санкции и еще больше оружия для Украины: Кулеба рассказал об итогах встречи с министрами G7

Министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет о том, чтобы существенно ускорить поставки оружия и введении новых санкций против России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-страницу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с министрами стран G7. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

"Я принял участие в министерской встрече G7 по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси. Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. Россия должна осознать, что мы не устанем противодействовать его агрессии", — написал Дмитрий Кулеба.

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Стоит напомнить, ранее сообщалось, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

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