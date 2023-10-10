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Сорок убитых детей: СМИ сообщают о массовых убийствах, совершенных ХАМАС

СМИ сообщают о страшной находке в кибуце Кфар-Аза, который был захвачен террористами ХАМАС

сегодня, 19:58
Автор:
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Константин Куликов
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В  еврейском поселении Кфар-Аза, ранее захваченном боевиками ХАМАС, были найдены тела 40 детей и младенцев, часть из них были с отрезанными головами. Всего в общине Кфар-Аза найдены убитыми 200 израильтян. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на мировые СМИ. 

Сорок убитых детей: СМИ сообщают о массовых убийствах, совершенных ХАМАС

Убитые в Кфар-Аза

Как сообщает канал i24NEWS, эта община находится в нескольких сотнях метров от сектора Газа. На кибуц напали около 70 бойцов ХАМАС. Они убивали всех подряд — женщин, детей, стариков.


Один из выживших рассказал, что он увидел после зачистки кибуца израильскими  военными: "Когда мы смогли выйти из дома, увидели страшную картину хаоса, повсюду лежали тела убитых. Стены дома были изрешечены пулевыми отверстиями. У въезда стояли разбитые и сожженные автомобили, а в фургонах ХАМАСа лежали трупы террористов. Я не имел возможности подробно все осмотреть, но точно видел многих убитых членов кибуца. Наш поселок, который был раем на земле, превратился в ад". 

Сейчас территория общины занята солдатами ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Они собирают тела и вывозят их. Командование ЦАХАЛ пригласило в Кфар-Аза несколько съемочных групп разных СМИ. 

Тем временем, философ Путина объяснил, почему Россия должна поддерживать ХАМАС. Западные СМИ приписывают Дугину влияние на хозяина Кремля, называя его "мозгом Путина".

ХАМАС поблагодарил за поддержку одну страну. Россия де-факто заблокировала инициативы США и Израиля.

А эксперты рассказали, что будет с помощью Украине, если США переключатся на Израиль. Включение пакетов помощи Украине и Израилю в единый законопроект действительно может ускорить его принятие.





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