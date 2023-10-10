В еврейском поселении Кфар-Аза, ранее захваченном боевиками ХАМАС, были найдены тела 40 детей и младенцев, часть из них были с отрезанными головами. Всего в общине Кфар-Аза найдены убитыми 200 израильтян. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на мировые СМИ.

Убитые в Кфар-Аза

Как сообщает канал i24NEWS, эта община находится в нескольких сотнях метров от сектора Газа. На кибуц напали около 70 бойцов ХАМАС. Они убивали всех подряд — женщин, детей, стариков.

Один из выживших рассказал, что он увидел после зачистки кибуца израильскими военными: "Когда мы смогли выйти из дома, увидели страшную картину хаоса, повсюду лежали тела убитых. Стены дома были изрешечены пулевыми отверстиями. У въезда стояли разбитые и сожженные автомобили, а в фургонах ХАМАСа лежали трупы террористов. Я не имел возможности подробно все осмотреть, но точно видел многих убитых членов кибуца. Наш поселок, который был раем на земле, превратился в ад".





Сейчас территория общины занята солдатами ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Они собирают тела и вывозят их. Командование ЦАХАЛ пригласило в Кфар-Аза несколько съемочных групп разных СМИ.





Тем временем, философ Путина объяснил, почему Россия должна поддерживать ХАМАС. Западные СМИ приписывают Дугину влияние на хозяина Кремля, называя его "мозгом Путина".











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