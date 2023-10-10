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ХАМАС поблагодарил за поддержку одну страну

Россия де-факто заблокировала инициативы США и Израиля

сегодня, 18:31
Автор:
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Константин Куликов
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Исламские радикалы "ХАМАС", который атаковал Израиль, поблагодарили за поддержку Россию. В частности, "ХАМАС" отметил позицию РФ в Совете безопасности ООН, где Россия заняла позицию, выгодную палестинским террористам. Об этом сообщают "Комментарии".

ХАМАС поблагодарил за поддержку одну страну

ХАМАС поблагодарил Россию

В ХАМАС назвали "достойной" позицию РФ на заседании СБ ООН по палестино-израильскому конфликту.


"Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совете Безопасности", — отметил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. 

Напомним, что заседание Совета безопасности ООН прошло в закрытом режиме. Никакого решения по итогам его заседания принято не было. Известно было лишь, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Израилю и Палестине "необходимо немедленно прекратить боевые действия и перейти к переговорному процессу".

Атаку ХАМАС на Израиль поддержали Иран, Сирия, афганский Талибан. Осудили ХАМАС за неизбирательное применение оружие, в частности массовое убийство гражданских лиц, США, ЕС, Украина, Бразилия, ОАЭ. Еще две арабские страны — Катар и Саудовская Аравия — не поддержали ХАМАС, но назвали главным виновником конфликта Израиль, который, по их мнению, не предоставляет палестинцам возможности создать свое государство. В этом же духе высказались Иран, Кувейт и Оман.

Позиция Объединенных арабских эмиратов, которая значительно отличается от других арабских стран. Возможно, на это влияют конфликтные отношения ОАЭ с Ираном, который поддержал ХАМАС. Между странами существует спор о трех островах в Ормузском проливе.

Тем временем, в ЕС передумали замораживать помощь Палестине из-за атаки на Израиль.

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