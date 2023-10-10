Философ Путина объяснил, почему Россия должна поддерживать ХАМАС

Известный российский философ-шовинист Александр Дугину, которому приписывают влияние на президента РФ Владимира Путина, заявил о поддержке ХАМАС. Об этом сообщают "Комментарии".

Дугин

Объясняя свою позицию, Дугин сослался на союзнические отношения РФ с Ираном, который поддержал атаку ХАМАС. Наоборот, пишет рашист в своем телеграмм-канале, Израиль поддерживает враг РФ — Соединенные Штаты.

"Как бы мы не относились к евреям и мусульманам, вопрос принципиальный: Иран нам друг, союзник и брат, поддержавший Россию в трудную минуту, а Израиль нет. Он вассал США", — пишет Дугин. - "Глобалисты США, с которыми мы и ведем сейчас войну на Украине, полностью поддержали именно Израиль. Как и Украину. Вот это серьезно. Все остальное менее серьезно".

- Геополитика намного важнее этнических и религиозных симпатий и антипатий. Конечно, стоит поддерживать в Израиле тех, кто поддерживает нас. Но давайте будем честны: кто нас там по-настоящему поддерживает? Из политического руководства. И в чем эта поддержка заключается? Конкретно? С Ираном же все ясно. Нас поддерживает там Рахбар, Президент Раиси, КСИР и все консервативные силы. А они в Иране у власти, правят и отвечают за свои союзы и договоренности, — также написал Дугин.

Напомним, что Россия в своей агрессивной войне в Украине активно использует иранские беспилотники "Шахед", которые при поступлении в Россию получили русское название "Герань-2". По сообщениям западных СМИ, любое упоминание на иностранных деталях для БПЛА, которые поступают в Россию, удаляют при помощи лазера.

Россия, Индия, Китай, Бразилия, Южная Африка и Иран также объединены в экономический блок БРИКС.

США и ЕС заявили о поддержке Израиля, Соединенные штаты направили в Восточное Средиземноморье авианосную группу.

Тем временем, ХАМАС поблагодарил за поддержку одну страну.

Медведев с оскорблениями ответил на заявление президента Зеленского.

А эксперты составили, список стран, где украинцы скрывают доходы от налогообложения.