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Философ Путина объяснил, почему Россия должна поддерживать ХАМАС

Западные СМИ приписывают Дугину влияние на хозяина Кремля, называя его "мозгом Путина"

сегодня, 18:57
Автор:
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Константин Куликов
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Известный российский философ-шовинист Александр Дугину, которому приписывают влияние на президента РФ Владимира Путина, заявил о поддержке ХАМАС. Об этом сообщают "Комментарии".

Философ Путина объяснил, почему Россия должна поддерживать ХАМАС

Дугин

Объясняя свою позицию, Дугин сослался на союзнические отношения РФ с Ираном, который поддержал атаку ХАМАС. Наоборот, пишет рашист в своем телеграмм-канале, Израиль поддерживает враг РФ — Соединенные Штаты.


"Как бы мы не относились к евреям и мусульманам, вопрос принципиальный: Иран нам друг, союзник и  брат, поддержавший Россию в трудную минуту, а Израиль нет. Он вассал США", — пишет Дугин. -  "Глобалисты США, с которыми мы и ведем сейчас войну на Украине, полностью поддержали именно Израиль. Как и Украину. Вот это  серьезно. Все остальное менее серьезно".

- Геополитика намного важнее этнических и религиозных симпатий и антипатий. Конечно, стоит поддерживать в Израиле тех, кто поддерживает нас. Но давайте будем честны: кто нас там по-настоящему поддерживает? Из политического руководства. И в чем эта поддержка заключается? Конкретно? С  Ираном же все ясно. Нас поддерживает там Рахбар, Президент Раиси, КСИР и все консервативные силы. А они в Иране у власти, правят и отвечают за свои союзы и договоренности, — также написал Дугин.

Напомним, что Россия в своей агрессивной войне в Украине активно использует иранские беспилотники "Шахед", которые при поступлении в Россию получили русское название "Герань-2". По сообщениям западных СМИ, любое упоминание на иностранных деталях для БПЛА, которые поступают в Россию, удаляют при помощи лазера.

Россия, Индия, Китай, Бразилия, Южная Африка и Иран также объединены в экономический блок БРИКС.

США и ЕС заявили о поддержке Израиля, Соединенные штаты направили в Восточное Средиземноморье авианосную группу.

Тем временем, ХАМАС поблагодарил за поддержку одну страну.

Медведев с оскорблениями ответил на заявление президента Зеленского.

А эксперты составили, список стран, где украинцы скрывают доходы от налогообложения.  



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