Соглашение Украины и США насчет безопасности: поможет ли нам «Капитан Америка»

После визита высокопоставленного американского чиновника Энтони Блинкена официальный Киев сделал много громких заявлений. Среди них — и заверение президента Владимира Зеленского о том, что Украина может заключить некое "очень серьезное" соглашение с Америкой. Договоренность якобы будет касаться вопросов безопасности. "Комментарии" обратились к экспертам, дабы те рассказали, о чем может идти речь. Также специалисты попробовали объяснить, почему подобное соглашение не было заключено ранее и как это может быть связано с евроатлантической интеграцией Украины.

Украина и США заключат соглашение по вопросам безопасности. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Соглашение не означает, что США выступят гарантом безопасности в Украине"

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков предполагает, что речь идет о соглашении, контуры которого начали обговаривать с конца прошлого года.

"В декабре 2020-го появилось сообщение, что временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель главы Офиса президента Роман Машовец подняли комплекс вопросов обороны и безопасности. Со стороны ОП прозвучала идея разработать соответствующее двухстороннее рамочное соглашение. В нем были бы очерчены рамки сотрудничества касательно кадровой политики, материально-технической помощи, реформирования оборонно-промышленного комплекса, подготовки подразделений, образования и т.д. Американцы, похоже, приняли эту идею", — отмечает эксперт.

По его мнению, подобное соглашение не означает, что США выступят гарантом безопасности в Украине. Но подобный документ способствует более качественным реформам в нашей стране — и более эффективной помощи в этом со стороны Штатов.

"Раньше подобное соглашение не обсуждалось, потому что были более острые вопросы в начале российско-украинской войны. Потом какое-то время реформирование нашей военной, оборонной структуры шло по инерции. Сейчас появилась возможность всё проанализировать, разобраться, что именно нужно сделать еще. По сути, это будет программа действий в рамках укрепление военной безопасности Украины на ближайшие 4-5 лет", — поясняет аналитик.

Николай Белесков считает, что американцев к позитивному восприятию данной идеи подтолкнули два важных документа, принятых недавно в Украине. Первый — Стратегия национальной безопасности, которая появилась в сентябре прошлого года. Второй — Стратегия военной безопасности, которая увидела свет уже в 2021-м. Там четко очерчено, чего мы хотим, как этого будем добиваться, что нам для этого нужно.

"Не думаю, что появление такого соглашения (когда оно появится) стоит связывать с продвижением Украины в НАТО. Скорее это — параллельные треки. Но соглашение помогло бы укрепить обороноспособность Украины здесь и сейчас. Что важно в условиях оккупации Крыма, продолжающейся агрессии на Донбассе и того, что устроила Россия у наших границ в апреле. Именно поэтому заявление о возможности появления подобного соглашения между Украиной и США я считаю главным месседжем переговоров, прошедших 6 мая в Киеве между руководством Украины и представителями Госдепа США", — резюмирует Николай Белесков.

Украине следует углубить сотрудничество со странами Североатлантического Альянса

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко обращает внимание, что наличие среди членов НАТО государств, имеющих сильное российское лобби, существенно осложняют путь Украины к полноценному членству в Альянсе.

"Россия будет стремиться противодействовать нам всеми путями, используя весь арсенал своих агентов влияния. Простой пример — это блокировка Венгрией проведения двухстороннего саммита. Кремль ведет не прекращающиеся информационные операции, чтоб создать видимость ущемления прав украинцев венгерского происхождения, посеять межнациональный раздор, подорвать репутацию Украины", — подчеркивает Юрий Кочевенко.

По его мнению, в этой ситуации для Украины более перспективным выглядит прямое политическое и военное сотрудничество с некоторыми государствами — членами Альянса, которые понимают всю серьезность российской угрозы свободному миру. В первую очередь это, конечно, США.

"Наши отношения и сейчас на высоком уровне. Цель, которую должны ставить наши дипломаты, — это статус союзника США вне НАТО. Это вполне реально, — уверен Юрий Кочевенко. — Возможно, именно это и может стать тем прорывом, о котором так интригующе сообщил президент".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают приезд Блинкена в Украину со стороны отечественных политиков.

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