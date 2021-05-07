Соглашение Украины и США насчет безопасности: поможет ли нам «Капитан Америка»

BTC/USD
56104.70
ETH/USD
3435.80
LTC/USD
363.57
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.67
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
После визита высокопоставленного американского чиновника Энтони Блинкена официальный Киев сделал много громких заявлений. Среди них — и заверение президента Владимира Зеленского о том, что Украина может заключить некое "очень серьезное" соглашение с Америкой. Договоренность якобы будет касаться вопросов безопасности. "Комментарии" обратились к экспертам, дабы те рассказали, о чем может идти речь. Также специалисты попробовали объяснить, почему подобное соглашение не было заключено ранее и как это может быть связано с евроатлантической интеграцией Украины.
Украина и США заключат соглашение по вопросам безопасности. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков предполагает, что речь идет о соглашении, контуры которого начали обговаривать с конца прошлого года.
"В декабре 2020-го появилось сообщение, что временная
поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель главы Офиса
президента Роман Машовец подняли комплекс вопросов обороны и безопасности. Со
стороны ОП прозвучала идея разработать соответствующее двухстороннее рамочное
соглашение. В нем были бы очерчены рамки сотрудничества касательно кадровой
политики, материально-технической помощи, реформирования оборонно-промышленного
комплекса, подготовки подразделений, образования и т.д. Американцы, похоже,
приняли эту идею", — отмечает эксперт.
По его мнению, подобное соглашение не
означает, что США выступят гарантом безопасности в Украине. Но подобный
документ способствует более качественным реформам в нашей стране — и более
эффективной помощи в этом со стороны Штатов.
"Раньше подобное соглашение не обсуждалось,
потому что были более острые вопросы в начале российско-украинской войны. Потом
какое-то время реформирование нашей военной, оборонной структуры шло по
инерции. Сейчас появилась возможность всё проанализировать, разобраться, что
именно нужно сделать еще. По сути, это будет программа действий в рамках укрепление
военной безопасности Украины на ближайшие 4-5 лет", — поясняет аналитик.
Николай Белесков считает, что американцев к
позитивному восприятию данной идеи подтолкнули два важных документа, принятых
недавно в Украине. Первый — Стратегия национальной безопасности, которая
появилась в сентябре прошлого года. Второй — Стратегия военной безопасности,
которая увидела свет уже в 2021-м. Там четко очерчено, чего мы хотим, как этого
будем добиваться, что нам для этого нужно.
"Не думаю, что появление такого соглашения
(когда оно появится) стоит связывать с продвижением Украины в НАТО. Скорее это —
параллельные треки. Но соглашение помогло бы укрепить обороноспособность
Украины здесь и сейчас. Что важно в условиях оккупации Крыма, продолжающейся
агрессии на Донбассе и того, что устроила Россия у наших границ в апреле.
Именно поэтому заявление о возможности появления подобного соглашения между
Украиной и США я считаю главным месседжем переговоров, прошедших 6 мая в Киеве
между руководством Украины и представителями Госдепа США", — резюмирует Николай
Белесков.
Ветеран, военный и политический эксперт директор
Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко обращает
внимание, что наличие среди членов НАТО государств, имеющих сильное российское
лобби, существенно осложняют путь Украины к полноценному членству в Альянсе.
"Россия будет стремиться противодействовать
нам всеми путями, используя весь арсенал своих агентов влияния. Простой пример —
это блокировка Венгрией проведения двухстороннего саммита. Кремль ведет не
прекращающиеся информационные операции, чтоб создать видимость ущемления прав
украинцев венгерского происхождения, посеять межнациональный раздор, подорвать
репутацию Украины", — подчеркивает Юрий Кочевенко.
По его мнению, в этой ситуации для Украины
более перспективным выглядит прямое политическое и военное сотрудничество с
некоторыми государствами — членами Альянса, которые понимают всю серьезность
российской угрозы свободному миру. В первую очередь это, конечно, США.
"Наши отношения и сейчас на высоком уровне.
Цель, которую должны ставить наши дипломаты, — это статус союзника США вне
НАТО. Это вполне реально, — уверен Юрий Кочевенко. — Возможно, именно это и
может стать тем прорывом, о котором так интригующе сообщил президент".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают приезд Блинкена в Украину со стороны отечественных политиков.
Также на портале вы можете узнать, каким образом к реформированию "Укроборонпрома" причастно НАТО.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости