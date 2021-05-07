Визит Блинкена в Киев: кто и как пытался заработать политические баллы

Состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. "Комментарии" узнали у экспертов, какое послевкусие он оставил, какие самые яркие моменты, связанные с украинскими политиками в ракурсе визита госсекретаря США, а также — кто и как пытался заработать политические баллы.

Блинкен в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Зеленский явно нервничал на совместной пресс-конференции с Блинкеном"

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отмечает, что визит Блинкена носил характер демонстрации, предупреждения. В том числе это были попытки американской стороны получить объяснения от руководства Украины логики последних политический решений.

"Акценты были сделаны на борьбе с коррупцией, на судебной реформе и корпоративном управлении. Для США явно неясны были решения в части смены правления в госкорпорациях, включая Нафтогаз. Ожидали услышать он наших властей аргументы в стиле "мы делали то-то, потому что…". Говорить о полученных или утраченных политических баллах можно будет, исходя из того, что сказала украинская власть в смысле "потому что". Зеленский явно нервничал на совместной пресс-конференции с Блинкеном. Оговорки в стиле "американцы слишком хорошо ознакомлены с ситуацией в Украине, в этом есть плюсы и минусы", демонстрируют, что разговор был достаточно жесткий", — считает Игорь Тышкевич.

Он также обращает внимание, что украинские элиты 6 мая в очередной раз продемонстрировали нежелание выстраивать мощные институты, общаться институционально.

"С американской делегацией был разговор в Офисе президента, была попытка игры в достаточно дубовом пиаре со стороны Петра Порошенко, который пытался выдать рабочий завтрак представителей Госдепа с руководством фракций украинского парламента за личную встречу с американцами. Украинские элиты не выступили во время визита Блинкена единым фронтом, государством… Каждый пытался перетянуть одеяло на себя", — подчеркивает эксперт.

Прокомментировал он и излишнее фокусирование некоторых СМИ на том, будет или нет участвовать в переговорах глава Офиса президента Андрей Ермак. По некоторым данным, американцы его не особо жалуют. Но на переговорах он был.

"Если мы говорим о системе госуправления в стране, то важно понимать: есть госслужащие – глава МИД, руководство госкорпораций, президент, премьер. По роду службы они, а не господин Ермак должны принимать решения. Не зря американская сторона говорила про институциональность. Это в том числе касается заявлений и принятия решений со стороны людей — по должности, а не по близости. К сожалению, у нас и ранее не понимали разницу между должностью и близостью к телу. Не понимают этого, похоже, и сейчас", — резюмирует Игорь Тышкевич.

"В процессе приема высокого гостя что-то пошло не так для Банковой"

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов считает, что Блинкен озадачил украинского президента Владимира Зеленского и огорчил президента РФ Владимира Путина.

"Американская миссия государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украине накануне 9 мая, которая имела определенный порядок, в таком виде вполне устраивала Зеленского. Например, "паркетная" прессуха для ручных медиа и ряд других мероприятий. Однако в процессе приема высокого гостя что-то пошло не так для Банковой. Например, закрытая встреча американской делегацией во главе с госсекретарем с лидерами парламентских фракций и спикером Разумковым. Есть сведения, что она была организована дипломатической командой Петра Порошенко. И это, думаю, удивило и точно не порадовало Зеленского. Закрытая встреча прошла даже без переводчиков, говорили только на английском. Поэтому лидер ОПЗЖ Бойко и подобные ему деятели понятия не имели, о чём идет речь", — отмечает Алексей Воронцов.

По его мнению, вторым важным моментом стало общение Блинкена с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.

"Это сигнал, что Америка поддерживает Украину не только в территориальной целостности, но и в духовном выборе, — поясняет Алексей Воронцов. — Главная же цель всех встреч (а они были насыщены и разнообразны) — показать американским союзникам реальное положение дел в Украине, как говорится, без грима. Неожиданная встреча Блинкена с Порошенко, похоже, выбила из колеи Зеленского. Поговаривают, что он даже специально привлек главу Офиса президента — Ермака — на встречу с американцами, хотя они стремились говорить без головы ОП".

Алексей Воронцов подчеркивает, что госсекретарь США четко дал понять: внутренняя коррупция и агрессия России — это два основных врага Украины, которые США готовы помочь победить. В частности Блинкен сообщил, что Штаты рассмотрят запрос Украины о предоставлении нам нового вооружения. Чем явно огорчил Путина. Как и встречей с предстоятелем ПЦУ.

Ранее сообщалось об итогах визита Блинкена в Украину.

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