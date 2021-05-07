Визит Блинкена в Киев: кто и как пытался заработать политические баллы

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Таисия Ерохина
Состоялся визит
госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. "Комментарии" узнали у экспертов,
какое послевкусие он оставил, какие самые яркие моменты, связанные с
украинскими политиками в ракурсе визита госсекретаря США, а также — кто и как пытался заработать
политические баллы.
Блинкен в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт программы "Международная и
внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего
Игорь Тышкевич отмечает, что визит Блинкена носил характер демонстрации,
предупреждения. В том числе это были попытки американской стороны получить
объяснения от руководства Украины логики последних политический
решений.
"Акценты были сделаны на борьбе с коррупцией,
на судебной реформе и корпоративном управлении. Для США явно неясны были
решения в части смены правления в госкорпорациях, включая Нафтогаз. Ожидали услышать
он наших властей аргументы в стиле "мы делали то-то, потому что…". Говорить о
полученных или утраченных политических баллах можно будет, исходя из того, что
сказала украинская власть в смысле "потому что". Зеленский явно нервничал на
совместной пресс-конференции с Блинкеном. Оговорки в стиле "американцы слишком
хорошо ознакомлены с ситуацией в Украине, в этом есть плюсы и минусы",
демонстрируют, что разговор был достаточно жесткий", — считает Игорь Тышкевич.
Он также обращает внимание, что украинские
элиты 6 мая в очередной раз продемонстрировали нежелание выстраивать мощные
институты, общаться институционально.
"С американской делегацией был разговор в
Офисе президента, была попытка игры в достаточно дубовом пиаре со стороны Петра
Порошенко, который пытался выдать рабочий завтрак представителей Госдепа с
руководством фракций украинского парламента за личную встречу с американцами.
Украинские элиты не выступили во время визита Блинкена единым фронтом,
государством… Каждый пытался перетянуть одеяло на себя", — подчеркивает
эксперт.
Прокомментировал он и излишнее фокусирование
некоторых СМИ на том, будет или нет участвовать в переговорах глава Офиса
президента Андрей Ермак. По некоторым данным, американцы его не особо жалуют.
Но на переговорах он был.
"Если мы говорим о системе госуправления в
стране, то важно понимать: есть госслужащие – глава МИД, руководство
госкорпораций, президент, премьер. По роду службы они, а не господин Ермак
должны принимать решения. Не зря американская сторона говорила про
институциональность. Это в том числе касается заявлений и принятия решений со
стороны людей — по должности, а не по близости. К сожалению, у нас и ранее не
понимали разницу между должностью и близостью к телу. Не понимают этого,
похоже, и сейчас", — резюмирует Игорь Тышкевич.
Главред информагентства УкрПресс Инфо,
политэксперт Алексей Воронцов считает, что Блинкен озадачил украинского
президента Владимира Зеленского и огорчил президента РФ Владимира Путина.
"Американская миссия государственного
секретаря США Энтони Блинкена в Украине накануне 9 мая, которая имела
определенный порядок, в таком виде вполне устраивала Зеленского. Например,
"паркетная" прессуха для ручных медиа и ряд других мероприятий.
Однако в процессе приема высокого гостя что-то пошло не так для Банковой.
Например, закрытая встреча американской делегацией во главе с госсекретарем с
лидерами парламентских фракций и спикером Разумковым. Есть сведения, что она
была организована дипломатической командой Петра Порошенко. И это, думаю, удивило
и точно не порадовало Зеленского. Закрытая встреча прошла даже без
переводчиков, говорили только на английском. Поэтому лидер ОПЗЖ Бойко и
подобные ему деятели понятия не имели, о чём идет речь", — отмечает
Алексей Воронцов.
По его мнению, вторым важным моментом стало
общение Блинкена с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.
"Это сигнал, что Америка поддерживает
Украину не только в территориальной целостности, но и в духовном выборе, —
поясняет Алексей Воронцов. — Главная же цель всех встреч (а они были насыщены и
разнообразны) — показать американским союзникам реальное положение дел в
Украине, как говорится, без грима. Неожиданная встреча Блинкена с Порошенко,
похоже, выбила из колеи Зеленского. Поговаривают, что он даже специально привлек
главу Офиса президента — Ермака — на встречу с американцами, хотя они
стремились говорить без головы ОП".
Алексей Воронцов подчеркивает, что
госсекретарь США четко дал понять: внутренняя коррупция и агрессия России — это
два основных врага Украины, которые США готовы помочь победить. В частности
Блинкен сообщил, что Штаты рассмотрят запрос Украины о предоставлении нам
нового вооружения. Чем явно огорчил Путина. Как и встречей с предстоятелем ПЦУ.
Ранее сообщалось об итогах визита
Блинкена в Украину.
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