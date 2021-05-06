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НАТО будет способствовать реформированию «Укроборонпрома»: в чем перспектива

Как уточнил экс-спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин, мощности украинских предприятий интересуют представителей стран НАТО

сегодня, 22:16
Автор:

Ольга Чародий

Поддержка и помощь Альянса в реализации реформы Укроборонпрома и утверждении Украиной Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обсуждались во время недавней встречи между руководством госконцерна и председателем Офиса связи НАТО в Украине Александером Винниковым, представителями штаб-квартиры Альянса.

НАТО будет способствовать реформированию «Укроборонпрома»: в чем перспектива

Укроборонпром (фото из открытых источников)

Важность подобных встреч и перспективы сотрудничества оценил для издания "Комментарии" экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

"Важность подобной встречи — высока. Сейчас украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и его главный концерн — Укроборонпром — проходят реформирование по принципам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). По этим принципам ведется бизнес во всем мире. Это — стандарты. НАТО — это тоже стандарты, в первую очередь — безопасности. И радует, что представители Альянса обратили внимание на некоторые позитивные сдвиги в деятельности украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса", — считает Влад Волошин.

Военный эксперт на вопрос: "Станет ли Украина от этого ближе к НАТО?", ответил, что однозначно — нам нужно стремиться к этому.

"В том числе проводят реформирование армии, ОПК. Последний должен отходить (и он отходит) от ориентированности на РФ. На страны, которые используют старые советские вооружение, технику, боеприпасы. Как наш Укроборонпром до реформирования. Сейчас же он будет переориентирован на западные образцы вооружения. И это – обоюдный интерес. И наш, и наших партнеров", — говорит Волошин.

Как уточнил экс-спикер Генштаба ВСУ, мощности украинских предприятий интересуют представителей стран НАТО.

"На сегодняшний день существует несколько договоренностей касательно услуг, который наши предприятия могут оказать Альянсу. Известно, например, об изготовлении вертолетов на Одесском авиаремонтном заводе. О совместных с Турцией планах по производству корвета, беспилотников. В дальнейшем, уверен, такие контакты будут увеличиваться, а количество контрактов – расти", — резюмировал эксперт.

 Напомним, последние годы стали очень важными в плане реформации оборонной сферы в Украине. Превращение концерна "Укроборонпром" в акционерные общества потихоньку продолжается, хотя порой и случаются эксцессы.  


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