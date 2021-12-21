Слуги народа и их партнеры в Раде хотят вернуть мажоритарку: зачем им это

Группа парламентариев из депутатской группы "За будущее" зарегистрировала законопроект №6444, которым предлагается возобновить проведение выборов по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе до 2027 года. Идею начал продвигать и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Удастся ли "слугам" и их партнерам оставить мажоритарку? Зачем им это? Во время интервью изданию "Комментарии" в ситуации разобрались вместе с нашими экспертами.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Принятие закона №6444 решит для власти и вопрос формирования нового большинства в парламенте

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний напоминает, что около 20 лет украинское общество дискутировало о том, нужна ли нам мажоритарка.

"В мире существует сотни избирательных систем, основанных на трех ключевых: мажоритарная, пропорциональная и смешанная. И вот, после многолетних дискуссий, казалось бы, столь желанная пропорциональная система принята. Она сразу показала проблему с партийным строительством в стране. Партии, привыкшие имитировать свою деятельность под выборы, поняли, что строительство партийных структур – удовольствие не дешевое. Но проблема даже не в этом. Оказывается, что партия – это живой организм, которым нужно заниматься и обладать достаточными лидерскими качествами, чтобы иметь возможность объединять людей с политическими амбициями. Это очень часто не под силу действующим политикам, вся деятельность которых сводится к культивированию коррупции и работе на собственный карман", – поясняет политтехнолог.

По его словам, разговоры о том, что возможно будет возвращенная мажоритарка, ведутся с момента, когда провластная партия провалила местные выборы осенью-2020.

"То, что провластная партия "Слуга народа" не занималась партийным строительством, свидетельствовало, что "слуги" либо будут готовить новый политический проект, либо возвращаться к мажоритарке. Причем второй вариант казался маловероятным, – отмечает Юрий Подорожний. – Пропорциональная система, которую приняли, не давала возможности развиваться внутри партий. А обещанная конкуренция внутри списка, как показали последние местные выборы, оказалась пшиком. Поэтому собрать адекватный список из людей, которые способны финансировать предстоящие парламентские выборы, но гарантированно не пройдут в Верховную Раду, становится практически невозможным. Но вместо усовершенствования пропорциональной системы мы видим попытку вернуться к мажоритарке".

И вот сейчас, продолжает эксперт, сателлиты монобольшинства из депутатской группы "За будущее" зарегистрировал законопроект, которым предлагает восстановить смешанную избирательную систему до 2027 года.

"Конечно, такой шаг технологически верен. В конце концов, это не монобольшинство предлагает возвращение мажоритарки, – подчеркивает Юрий Подорожний. – Ну, а в законопроекте прекрасно всё. И возвращение такой желанной части депутатов мажоритарки, и время, которого достаточно для избрания в следующую Раду, и мотивация с которым этот законопроект принимается. Его вполне вероятное внесение в сессионный зал, как кстати и ряд других событий, говорит о том, что вскоре возможны досрочные парламентские выборы. По большому счету, они должны завершить политический кризис. А президенту дать возможность перенести фокус внимания со своей деятельности – на работу новых народных избранников. Принятие этого закона, в конечном счете, решит для власти и вопрос формирования нового большинства в парламенте. Тем более, что это уже было в украинской истории, когда по факту в 2002 году блок "За Единую Украину!" (ЗаЕду) проиграл выборы, но с помощью мажоритарщиков сформировал большинство. Но нынешней власти нужно помнить, что дважды в одну реку не войдешь".

Тех миллионов, которые выделялись ранее на округа нардепов-мажоритарщиков, им уже, похоже, мало

Для политического консультанта, технолога, специалиста по GR Андрея Бодрова попытка правящей политсилы (правда, чужими руками) вернуть (правда, пока в ракурсе обсуждения) смешанную систему выборов является индикатором как минимум двух важных событий.

"Первое — власть четко осознала, что без возможных манипуляций и давления на мажоритарных округах (а история показывает, что в украинских реалиях мажоритарка является одной из наиболее регулируемых систем) она не может рассчитывать в будущем не то что на формирование большинства, но и на формирование более-менее значимой фракции. И чтобы иметь шанс на политическое выживание, "слуги народа" должны получить возможность избираться по мажоритарке, предварительно подкормив электорат из госбюджета средствами, выделяемыми на социально-экономическое развитие округов", – поясняет Андрей Бодров.

Второе событие, индикатором которого является для эксперта обсуждение возврата смешанной системы выборов – то, что в монобольшинстве окончательно произошел раскол между рядом групп.

"Чтобы сейчас продвигать в Раде некие решения, "слугам" приходится использовать голоса групп, состоящих из мажоритарщиков. Но тех миллионов, которые швырялись ранее на округа этих парламентариев, им уже, похоже, мало. Им нужны гарантии своего политического будущего. Продолжения пребывания в статусе нардепа. Соответственно – гарантии, что мажоритарка останется, – отмечает Андрей Бодров. – Огромный пул людей, которые зашли через мажоритарку в текущий состав ВР в рядах "Слуги народа", тоже раздумывают над своим политическим будущим. И для них оно тоже выглядит туманно".

Эксперт напоминает, что грядущие выборы должны проходить по новой избирательной системе. Она предусматривает в десятки раз больше избирателей на одном округе. То есть, потребность в десятки раз больше тратить на сами выборы. Во-вторых, избирательная система, которая была обкатана в этом виде на местных выборах, показала, что наибольшим приоритетом в списках обладают не те, кто занимался системной работой и проявил себя в политическом плане, а те, кого руководство партий поставило на высшие — проходные — места в региональных списках.

"Мажоритарщики внутри партий понимают это. И среди депутатской группы "За будущее", и среди группы "Доверие", и среди ряда других у СН будут союзники, которые захотят вернуться к прежним временам – и использовать мажоритарку для прохода в ВР следующего созыва. А это означает, что голосов для принятия соответствующего решения вполне может хватить", – прогнозирует Андрей Бодров.

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