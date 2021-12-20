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Поэкспериментировали – хватит: Арахамия намекнул, что Рада может вернуть мажоритарку

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возврат к мажоритарно-пропорциональной системе выборов в Верховную Раду поддержит более 300 нардепов

20 декабря 2021, 15:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что за возврат к старой мажоритарно-пропорциональной системе выборов в парламенте легко найдется 300 голосов. Как информирует издание "Комментарии", об этом Давид Арахамия заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Поэкспериментировали – хватит: Арахамия намекнул, что Рада может вернуть мажоритарку

Давид Арахамия. Фото: Украинская правда

Давид Арахамия считает, что за возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе точно найдется минимум 300 голосов. Глава "слуг" отметил, что после того, как избирательные округа были в разы увеличены, нардепам стало намного сложнее работать с избирателями, потому как добиться узнаваемости практически невозможно. Даже, если народный избранник работает эффективно, проводит много встреч, то все равно найдутся те, кто скажут, что не знают своего нардепа на округе. 

Нардеп отметил, даже, если нардеп на протяжении 10 лет получал высокий мандат доверия и постоянно избирался в Верховную Раду, то теперь ему это сделать проблематично, потому что округ расширился примерно в 3 раза. И теперь обязательно найдутся те, кто его на круге не знает. Следовательно, появляется вероятность того, что в высший законодательный орган будут избираться люди, которые на самом деле не знакомы избирателям. 

Арахамия отметил, что пока что никто не говорит о том, что совсем скоро эти идеи будут воплощены в законопроект, но разговоры такие идут, об этом говорят сами граждане, об этом говорят и нардепы. С каждым днем увеличивается количество парламентариев, которые поддерживают намерения вернуться к смешанной избирательной системе. 

К тому же, добавил Давид Арахамия, эксперимент с новой системой показал уже себя на местных выборах, когда вылилось очень много негатива. Внутри партии разворачивалась настоящая борьба, потому что кандидаты в депутаты одной политической силы боролись между собой. В итоге идет борьба внутри списка, а не с внешними оппонентами.

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Источник: https://interfax.com.ua/
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