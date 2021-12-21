Эксперты рассказали, почему у Зеленского передумали выполнять одно из главных своих обещаний

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Кравцев Сергей
С подачи Офиса президента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия забросил в СМИ первый тезис о том, что под куполом Верховной Рады уже есть минимум 300 голосов за то, чтобы вернуть старую-добрую мажоритарную систему на выборах. Об этом нардеп заявил в откровенном интервью "Интерфакс-Украина". Координатор общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская у себя в Facebook прокомментировала намерение власти вновь вернуться к мажоритарной избирательной системе, подчеркнув, что это ошибочная тактика, которая точно не приведет к победе.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Ольга Айвазорвская отметила, как только приближаются выборы, каждая новая-старая власть достает старую схему подстраивания избирательного законодательства и избирательных систем к своим текущим предвыборным тактикам, а также текущим ситуативным договоренностям с потенциальными партнерами.
Политический эксперт Виктор Таран отметил, то, о чем говорили последние полгода – сбывается. Страна меняет избирательную систему, чтобы Зеленский и "слуги народа" могли спасти свою власть.
Виктор Таран подчеркивает, логику "слуг народа" понять можно. При нынешних рейтингах у них нет никакого шанса иметь свое большинство. Максимум на что можно рассчитывать при рейтингах 16-18% 75-90 депутатов, а значит, никаких шансов на свое большинство и Кабмин. А вот при смешанной системе у них существенно возрастают шансы увеличить свое присутствие.
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