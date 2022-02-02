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Украинцы охарактеризовали Зеленского : "спаситель" и "надежда"

Многие пользователи называют действующего государственного главу "спасением" для страны

сегодня, 10:25
Автор:

Елизавета Черных
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Наверняка многие знают о том, что сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко называют его "гетманом". Во время его каденции украинцы даже зарегистрировали петицию, призвав заменить название должности "президент" на "гетман". И сам Порошенко неоднократно ассоциировал себя с полководцами минувших лет. 

Украинцы охарактеризовали Зеленского : "спаситель" и "надежда"

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Члены клуба "Комментарии" в Facebook охарактеризовали "одним словом" действующего главу государства Владимира Зеленского. 

Так, большинство пользователей называет гаранта "лучшим президентом за всю историю независимой Украины" и считает его "надеждой государства" на лучшую жизнь:

"Зеленский — надежда на лучшую жизнь", "Он надежда, что вытянет нас из этого болота. Избавит или хоть попытается приструнить олигархов", "За всю Независимость не было лучшего президента, чем Зеленский. Мы, украинцы, видим, как он старается. Поддерживаем и верим, что победим путинскую угрозу", "Президент — наша надежда на мирную жизнь", — пишут читатели. 

Многие пользователи называют действующего государственного главу "спасением" для страны и украинского народа: 

"Зеленский — наш президент и спаситель", "Предшественники стали позором, а Зеленский — спасает Украину", "Наше спасение". 

Читатели считают, что Владимир Зеленский — честный, порядочный и справедливый президент. Он "строит для государства то, что уничтожили предшественники". В комментариях пользователи желают главе государства "терпения и здоровья", а также "мира и победы". 

"Зеленский наш настоящий президент. Единственный честный", "Дай Бог Зеленского здоровья и сил выдержать это все", "Зеленский — наш президент. Честный и справедливый. Здоровья и терпения ему". 

Ранее в материале портала "Комментарии" - Украинцы поздравили Зеленского с днем рождения: ТОП пожеланий президенту. 


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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

Андрій

сегодня, 10:50

Якби на сторінках Зе не видаляли коментаріі, то в цій новині багато слів було б замінено зірочками

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