Украинцы охарактеризовали Зеленского : "спаситель" и "надежда"

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Елизавета Черных
Наверняка многие знают о том, что сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко называют его "гетманом". Во время его каденции украинцы даже зарегистрировали петицию, призвав заменить название должности "президент" на "гетман". И сам Порошенко неоднократно ассоциировал себя с полководцами минувших лет.
Владимир Зеленский - фото: Офис Президента
Члены клуба "Комментарии" в Facebook охарактеризовали "одним словом" действующего главу государства Владимира Зеленского.
Так, большинство пользователей называет гаранта "лучшим президентом за всю историю независимой Украины" и считает его "надеждой государства" на лучшую жизнь:
Многие пользователи называют действующего государственного главу "спасением" для страны и украинского народа:
Читатели считают, что Владимир Зеленский — честный, порядочный и справедливый президент. Он "строит для государства то, что уничтожили предшественники". В комментариях пользователи желают главе государства "терпения и здоровья", а также "мира и победы".
Ранее в материале портала "Комментарии" - Украинцы поздравили Зеленского с днем рождения: ТОП пожеланий президенту.
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Андрій
сегодня, 10:50
Якби на сторінках Зе не видаляли коментаріі, то в цій новині багато слів було б замінено зірочками