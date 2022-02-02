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Сколько украинцев считает, что Зеленский не сможет организовать оборону страны в случае вторжения РФ

44,9% украинцев считают угрозу российского вторжения реальной

сегодня, 14:48
Автор:

Елизавета Черных
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55,7% украинцев считают, что в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, президент Владимир Зеленский не сможет продемонстрировать эффективную работу в качестве Верховного Главнокомандующего и организовать оборону государства. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Центра Разумкова". 

Сколько украинцев считает, что Зеленский не сможет организовать оборону страны в случае вторжения РФ

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

При этом 26,9% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а 17,4% респондентов сложно дать ответ. 

Социологи отметили, что среди представителей электората правящей партии "Слуга народа" 85,1% все же считают, что действующий глава государства способен сработать как Верховный Главнокомандующий. При этом большинство избирателей других ведущих политических сил высказывают противоположное мнение. 

Сколько украинцев считает, что Зеленский не сможет организовать оборону страны в случае вторжения РФ - фото 2

Кроме того, украинцы также рассказали, как на них влияют обращения президента страны с призывами не паниковать. Так, 10,6% опрошенных такие обращения пугают, 21,5% — успокаивают, а большая часть респондентов — 62% — вовсе не обращает на них внимания. 

Сколько украинцев считает, что Зеленский не сможет организовать оборону страны в случае вторжения РФ - фото 3

Помимо этого, 44,9% украинцев высказывают мнение, что скопление войск страны-агрессора на украинских границах стоит оценивать как реальную угрозу полномасштабного вторжения РФ зимой или весной этого года. 43,7% опрошенных считают, что вторгаться в ближайшее время Россия не будет. 11,5% трудно дать ответ на поставленный вопрос. 

Сколько украинцев считает, что Зеленский не сможет организовать оборону страны в случае вторжения РФ - фото 4

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день уже можно точно сказать, что курс гривны удалось удержать и стабилизировать, в дальнейшем национальная валюта Украины будет лишь укрепляться. 


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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-ukrainy-zagrozy-agresii-z-boku-rosii-cichen-2022r
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