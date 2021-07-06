Скандал на переговорах по Донбассу: почему украинцы покинули заседание ТКГ

Скандалом завершилось очередное заседание представителей политической подгруппы в ТКГ по вопросам Донбасса. По словам члена делегации Сергея Гармаша, россияне предложили украинцам пообщаться с жительницей ОРДЛО Майей Пироговой, осужденной в Украине за терроризм, пишет "Украина 24".



Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Фото из открытых источнико

Гармаш отметил, что украинская сторона уже не единожды предупреждала других участников группы: с террористами никакого диалога не будет. Поэтому сегодня, когда началась виртуальная встреча, а в качестве "общественного эксперта от ОРДЛО" появилась якобы "журналистка" Пирогова, украинские дипломаты удалились из-за стола переговоров.

Сергей Гармаш предполагает, что подобное недоразумение могло произойти еще и из-за "обновления" личности модератора переговоров от ОБСЕ. По его словам, Сильвия Берман не успела толком войти в курс дела, чем и воспользовались российские политики.

Ситуация получилась не слишком хорошей, говорит член ТКГ, потому что в какой-то момент представительница ОБСЕ оказалась в "переговорной" в одиночестве.

"Пришлось урегулировать этот вопрос дополнительными контактами с помощью телефонных звонков и продолжить заседание уже в качестве неформальной встречи", — объяснил Гармаш.

Следует напомнить, что Майя Пирогова признана в Украине террористкой еще в 2018 году. Заочно она получила 10 лет тюрьмы, но, разумеется, нахождение в ОРДЛО "сохраняет" ей свободу. Псевдожурналистка, работающая в Министерстве информации т.н. "ДНР", известна как человек, сочиняющий и распространяющий всевозможные фейки об Украине. В её "копилке" — история о бандеровцах, обматывающих детей колючей проволокой, австралийских ЧВК, воюющих против Донбасса, и многие другие.

К слову, это уже не впервые, когда украинская делегация отказывается от переговоров из-за присутствия в делегации РФ Майи Пироговой. Предыдущий, второй по счету раз, состоялся в марте 2021 года.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты думают о вероятном согласии России на участие Штатов в переговорах по Донбассу. Подробности — в нашем материале.

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