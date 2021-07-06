Скандал на переговорах по Донбассу: почему украинцы покинули заседание ТКГ

BTC/USD
34061.32
ETH/USD
2305.44
LTC/USD
137.95
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.50
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Скандалом завершилось очередное заседание представителей политической
подгруппы в ТКГ по вопросам Донбасса. По словам члена делегации Сергея Гармаша,
россияне предложили украинцам пообщаться с жительницей ОРДЛО Майей Пироговой,
осужденной в Украине за терроризм, пишет "Украина 24".
Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Фото из открытых источнико
Гармаш отметил, что украинская сторона уже не единожды предупреждала других
участников группы: с террористами никакого диалога не будет. Поэтому сегодня,
когда началась виртуальная встреча, а в качестве "общественного эксперта от
ОРДЛО" появилась якобы "журналистка" Пирогова, украинские дипломаты удалились из-за
стола переговоров.
Сергей Гармаш предполагает, что подобное недоразумение могло произойти еще
и из-за "обновления" личности модератора переговоров от ОБСЕ. По его словам,
Сильвия Берман не успела толком войти в курс дела, чем и воспользовались
российские политики.
Ситуация получилась не слишком хорошей, говорит член ТКГ, потому что в
какой-то момент представительница ОБСЕ оказалась в "переговорной" в
одиночестве.
Следует напомнить, что Майя Пирогова признана в Украине террористкой еще в 2018
году. Заочно она получила 10 лет тюрьмы, но, разумеется, нахождение в ОРДЛО "сохраняет"
ей свободу. Псевдожурналистка, работающая в Министерстве информации т.н. "ДНР",
известна как человек, сочиняющий и распространяющий всевозможные фейки об Украине.
В её "копилке" — история о бандеровцах, обматывающих детей колючей проволокой,
австралийских ЧВК, воюющих против Донбасса, и многие другие.
К слову, это уже не впервые, когда украинская делегация отказывается от
переговоров из-за присутствия в делегации РФ Майи Пироговой. Предыдущий, второй
по счету раз, состоялся в марте 2021 года.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты думают о вероятном согласии
России на участие Штатов в переговорах по Донбассу. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, почему украинские политики все чаще говорят о вероятном референдуме, касающемся ОРДЛО.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости