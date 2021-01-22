Ситуация в ОРДЛО: когда Украина сможет вернуть оккупированные территории

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук уверяет, что на данный момент Украина не готова к возвращению оккупированного Донбасса военным путем. Ставка – на дипломатию и расширение санкций против РФ. Между тем, нагляден прошлогодний пример Азербайджана, отвоевавшего свои территории, спустя 30 лет "дипломатии". Когда, как и при каких обстоятельствах Украина может вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)? "Комментарии" искали ответы вместе с экспертами.

Возращение ОРДЛО: Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Это абсолютно разные сценарии

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия подчеркивает: "Первым делом, не стоит даже в мыслях сравнивать войну в Карабахе с возможным сценарием военного урегулирования ситуации в ОРДЛО. Это абсолютно два разных сценария".

По словам эксперта, первый сценарий (то, что было в Карабахе) — битва в условно пустых городах (гражданские армяне покидали города и населенные пункты заблаговременно) против сил противника без какой-либо поддержки России. Малая глубина территории.

Наш же сценарий — битва в городах-миллионниках, при самом активном участии РФ, включая весь спектр артиллерии, РСЗО и авиации. Десятки, если не сотни тысяч жертв, без какого-либо прогресса в войне.

"Подобные сравнения не просто наивны, но и в какой-то мере опасны, — предупреждает Ираклий Джанашия. — Но уроки всё-таки есть. Азербайджан не прохлаждался, имитируя косметические реформы. Он долгие годы (те самые 30 лет "дипломатии") усердно готовился к этой войне, усиливая всеми возможными средствами, наращивая свою военную мощь".

Все реформы сводятся к пустым заявлениям руководства

Украина, по словам эксперта, действительно не готова возвращать оккупированные территории силовым путем.

"И я сильно сомневаюсь, что с текущим темпом она когда-либо будет на это способна, — говорит Ираклий Джанашия. — Все реформы и изменения сводятся к пустым, но громким заявлениям руководства. Как пример — заявление месячной давности действующего главнокомандующего Украины об успешной адаптации более 7000 стандартов НАТО при существовании всего 1150 стандартов (так что гордитесь — мы в 6 раз круче НАТО). Да и будь мы способны вернуть ОРДЛО силовым методом, это тоже не выход. Так мы получим сразу два Грозных 94-95 годов. С десятками-сотнями тысяч жертв среди мирного населения. А значит — с увеличившимся сопротивлением со стороны местных, и прочими "прелестями" войны".

К тому же, подчеркивает эксперт, необходимы гигантские финансы на восстановление регионов. И с этим бременем текущая Украина не справится даже с помощью Европы.

Ираклий Джанашия резюмирует: "Решение задачи по возвращению оккупированных территорий обратно в Украину возможно только в случае изъятия российского фактора поддержки. Без поддержки экономически изолированные территории сами коллапсируют".

Недостаточно вернуть территорию, нужно вернуть людей

У военного пути возвращения территорий всегда было много противников, подчеркивает профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина.

"Полномасштабные военные действия в Европе вряд ли найдут поддержку со стороны европейских коллег и Международных организаций. А без такой поддержки противостояние регулярным российским войскам невозможно, — уверяет Анна Малкина. — Но даже если бы такой вариант был осуществлен, реинтеграции Донбасса не произошло бы. Недостаточно вернуть территорию, нужно вернуть людей".

А людей, подчеркивает политолог, Украина потеряла, прежде всего, ментально. И над их возвращением нужно работать в первую очередь.

"Я не слышу от представителей власти никаких предложений по разработке стратегии культурной дипломатии. Как реинтегрировать детей, которые родились и пошли в школу в условиях войны, для которых Украина — это враг? Которые учатся по учебникам, где так и написано? Как реинтегрировать людей, которые уже шесть лет живут в информационном поле российской пропаганды? Ответов на эти вопросы, к сожалению, нет", — отмечает Анна Малкина.

По ее словам, по состоянию на сейчас, возвращение ОРДЛО — дело не одного десятилетия. И то — при условии проведения планомерной информационной, культурной и гуманитарной политики, которая должна быть разработана на уровне государства и реализовываться с широким привлечением различных гражданских организаций.

"Потому что урегулирование конфликтов — это задача политиков высшего и среднего уровня, а прохождение постконфликтного периода — задача людей на местах. Возвращение ОРДЛО станет возможным тогда, когда между людьми сформируется доверие. А это очень долгий процесс", — резюмирует Анна Малкина.

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