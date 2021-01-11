Вакцинация против коронавируса на Донбассе: когда и какую вакцину получат жители оккупированных территорий

Россия заявила о планах поставлять на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) свою вакцину от COVID-19 "Спутник V". Ее поставки пытаются пролоббировать и на всю Украину. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, в чем опасность ситуации и как на нее следует реагировать официальному Киеву.



Вакцина «Спутник V». Фото: Д. Романюк/Comments.ua

"Спутник V" как дополнительный рычаг влияния

Вопрос вакцинации жителей ОРДЛО российской "Спутник V" и ее поставки на территорию свободной Украины является сложным, ведь он лежит в политико-этической плоскости. Так считает сосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС", начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации (в 2016-2018 гг) Людмила Долгоновская.

"С одной стороны – продолжающаяся вооруженная агрессия РФ против нашего государства. С другой – человеческие жизни. Чтобы не закупать вакцину у государства-агрессора, Украина должна сделать все для обеспечения населения всей территории страны, включая временно оккупированной, вакциной от других мировых производителей. И обеспечить прививки на контролируемых ею территориях", – отмечает Людмила Долгоновская.

По ее мнению, очевидно, что Россия использует вакцину "Спутник V" как дополнительный рычаг влияния на ситуацию Украины – внешний и внутренний.

"Процессы создания продукта, его регистрации, самой вакцинации и поставок за рубеж откровенно политизированы и являются предметами массированной российской пропаганды. В связи с тем, что разработчики не открывают исходные данные исследований, ограничиваясь пресс-релизами, безопасность и эффективность российской вакцины вызывает обоснованные предостережения научного сообщества, – подчеркивает Людмила Долгоновская. – Поэтому в вопросах поставок "Спутник V" в Украину, которые активно лоббируют прокремлевские силы, правильной является позиция Министерства здравоохранения. Оно требует от производителя подтверждения безопасности препарата и результаты трех фаз клинических исследований".

При этом, продолжает эксперт, усилия власти должны быть сосредоточены на налаживании поставок в Украину вакцины против COVID-19 от ведущих мировых производителей.

Также Людмила Долгоновская считает, что официальный Киев на всех уровнях должен привлекать внимание мировой общественности к вопиющей эпидемиологической ситуации на временно оккупированных Россией территориях Украины – и в ОРДЛО, и в Крыму.

"В соответствии с нормами международного гуманитарного права, оккупант обязан обеспечить туда доступ Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, дать возможность предоставления качественной медицинской помощи, в том числе вакцинации", – отмечает Людмила Долгоновская.

Коррупционная составляющая в поставках вакцины против коронавируса

Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий уверяет: "Опасность в этой ситуации для Киева одна – утратить коррупционный "навар" с поставок вакцины. Уже сегодня всем известно, что в столице прививают элиту страны по цене, в 50 раз превышающей номинал стоимости вакцины. Речь о нелегальных поставках из Израиля. Депутаты, министры, бизнесмены платят по три тысячи евро проходимцам, чтобы получить прививку".

Эксперт уверен, что такая же схема коснется рядовых граждан, когда за вакцинацию люди будут платить в два-три-четыре-десять раз больше, чем те же граждане ЕС.

"А тут – РФ бесплатно привьет жителей Донбасса – это ж какие потери для коррупционной пирамиды киевской власти! Иной угрозы не вижу, – говорит Валерий Песецкий. – Что касается рисков, то они есть сегодня у любых вакцин любых производителей. Но они существенно ниже, чем риски заболеть и умереть от ковид".

В условиях, когда в бюджете нет средств за закупку вакцин, западные производители не торопятся с благотворительностью в адрес Украины, подчеркивает эксперт. И вообще не торопятся с поставками к нам.

"Так что любая помощь – в помощь. Российская в том числе. Можно только порадоваться за жителей Донбасса, что они будут привиты. И привиты бесплатно", – резюмирует Валерий Песецкий.

Ранее "Комментарии" писали, что в следующем месяце Украина получит вакцину от коронавирусной инфекции и, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцинация граждан будет проходить бесплатно. Но будет рассматриваться и вариант платной процедуры.

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