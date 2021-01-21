Возвращение Донбасса военным путем: Кравчук сделал важное заявление

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый Президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал возможность возвращения оккупированных территорий Донбасса при помощи военной операции.

Фото: Liga.net

Об этом первый президент рассказал в комментарии изданию РБК-Украина.

По словам Кравчука, Украина не готова отвоевывать оккупированный Донбасс при помощи оружия, делегация Украины в ТКГ не рассматривает подобные задачи на сегодняшний день.

Он отметил, что конфликт на Донбассе можно решить только при помощи политических и дипломатических инструментов, а вопрос возврата территорий военным путем не стоит, по крайней мере сейчас.

Кравчук добавил, что одним из главных инструментов давления на Россию являются санкции, которые будут расширятся и усиливаться.

"Россия должна чувствовать, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", — подчеркнул первый президент Украины.

87-летний Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской ТКГ в июле 2020 года.

Он заменил на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму, который занимал её с февраля 2015 по октябрь 2018 года, а также с июня 2019 по июль 2020 года.

На посту главы украинской делегации первый президент предложил украинский вариант урегулирования конфликта, который назвали "Планом Кравчука".

Этот план предусматривает вывод оккупационных войск с территории Донбасса, полную демилитаризацию и проведения выборов на территории ОРДЛОУ в марте 2021 года.

Ранее представитель ТКГ от Украины Сергей Гармаш прокомментировал инициативу Кравчука по урегулированию конфликта на Донбассе.





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